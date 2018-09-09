東北風增強 氣溫略降 全台有雨！北部、東北部防大雨

今（9日）受鋒面及東北風增強，全台有雨，北部及東北防大雨。（本報系資料照）

友善列印
中時電子報
／整理報導

週日出遊天，然天空不做美！昨日傍晚，北台灣大豪雨，造成多處淹水！今（9日）受鋒面及東北風增強，全台有雨，北部及東北防大雨，氣象局今早也針對8縣市發布大雨、豪雨特報，另針對17縣市發布陸上強風特報。

氣象局今早也針對8縣市發布大雨、豪雨特報，另針對17縣市發布陸上強風特報。（圖取自氣象局網頁）

今日受鋒面及東北風增強影響，台灣北部及東北部地區氣溫稍下降且有陣雨或雷雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率，東部及東南部地區有短暫陣雨或雷雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖亦有局部短暫陣雨或雷雨。

受東北風影響，今日氣溫比昨日略降，北部高溫約28～30度，其他各地約31～32度，入夜後天氣稍轉涼，低溫約24～25度。然不下雨時仍悶熱，紫外線指數偏高，外出需做好防曬工作並適時補充水分。

今日嘉義以北海岸及各外島沿海會有8至10級強陣風，風浪較大，提醒民眾在海邊活動需注意安全。

今年第22號颱風「山竹」目前距離台灣仍相當遙遠，預估短期內對台灣應不會造成影響。

至於民眾關心的空氣品質，今日受降雨影響，全台空氣品質普遍較佳，除中部、雲嘉南、金門、馬祖為「普通」等級外，其餘各地均為「良好」等級。

(中時電子報)

今（9日）氣溫比昨日略降，北部高溫約28～30度，其他各地約31～32度。（圖取自氣象局網頁）

明日暴雨再襲北台 「最強颱風」… 國光劇團轟動日本之作　繡襦夢返…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。