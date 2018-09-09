東北風增強 氣溫略降 全台有雨！北部、東北部防大雨

2018年09月09日 04:45 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

週日出遊天，然天空不做美！昨日傍晚，北台灣大豪雨，造成多處淹水！今（9日）受鋒面及東北風增強，全台有雨，北部及東北防大雨，氣象局今早也針對8縣市發布大雨、豪雨特報，另針對17縣市發布陸上強風特報。

氣象局今早也針對8縣市發布大雨、豪雨特報，另針對17縣市發布陸上強風特報。（圖取自氣象局網頁）

今日受鋒面及東北風增強影響，台灣北部及東北部地區氣溫稍下降且有陣雨或雷雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率，東部及東南部地區有短暫陣雨或雷雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖亦有局部短暫陣雨或雷雨。

受東北風影響，今日氣溫比昨日略降，北部高溫約28～30度，其他各地約31～32度，入夜後天氣稍轉涼，低溫約24～25度。然不下雨時仍悶熱，紫外線指數偏高，外出需做好防曬工作並適時補充水分。

今日嘉義以北海岸及各外島沿海會有8至10級強陣風，風浪較大，提醒民眾在海邊活動需注意安全。

今年第22號颱風「山竹」目前距離台灣仍相當遙遠，預估短期內對台灣應不會造成影響。

至於民眾關心的空氣品質，今日受降雨影響，全台空氣品質普遍較佳，除中部、雲嘉南、金門、馬祖為「普通」等級外，其餘各地均為「良好」等級。

(中時電子報)