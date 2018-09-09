中正紀念堂未來會怎樣？從國外威權場域轉型看台灣

2018年09月09日 05:15 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

中正紀念堂會變得怎麼樣？文化部推動中正紀念堂轉型，自去年12月起策辦以審議式民主機制的願景工作坊，期望促成細緻的社會討論及公民參與，搭建理性對話平台。昨（8日為）舉辦第11場，邀請台大社會學研究所博士生林邑軒，以「中正紀念堂轉型願景工作坊最終場」為題，從國外威權場域轉型看台灣。

文化部推動中正紀念堂轉型，以審議式民主精神辦理願景工作坊，從去年12月迄今已辦理11場，8日下午於文化部南海工作坊舉辦第12場，第一階段社會討論計畫之願景工作坊暫告一段落。文化部下一階段將匯集12場工作坊多元意見，召開「中正紀念堂轉型推動諮詢小組」進一步分析參與者之討論，據以研商可能的轉型方向。

本場邀請17名參與者包括藝術家、劇場工作者、教師、政治受難者家屬、民間團體等，從不同專業背景與分析角度，提供對空間轉型的想像與建議。本場議題設定銜接前面11場的討論，並邀請台大社會學研究所博士生林邑軒從國外威權場域轉型案例，提出個人觀察與分享。促進轉型正義委員會也派員到場旁聽，現場並提供網路直播讓民眾同步觀看。

台大社會學研究所博士生林邑軒從國外威權場域轉型案例，提出個人觀察與分享。（文化部提供）

今日講座是台大社會學研究所博士生林邑軒，以「中正紀念堂轉型願景工作坊最終場」為題，說明物質暴力、威權體制等名詞的概念區辨，並從西班牙、義大利、阿爾巴尼亞等國外威權場域轉型案例，提出威權場域空間的再詮釋及設計優先於實體的改造或拆除的觀念，威權象徵的處理方式除了拆除及移置，還有加工及再利用的可能性。因為需要尊重每個人的不同信念，而民主過程的討論是最佳的解決方式。

本場參與者具藝術、都市空間、人權等專業背景，多數參與者感受到受難者家屬的急迫感，所以建議階段性的處理中正紀念堂轉型議題，例如亦可研議威權象徵的處理，再進行組織法的修法，之後再考量堂體的重新設計等。有藝術家建議可以用藝術文化討論空間轉型，例如可以從軟體的展覽開始，加入真正的歷史詮釋。

未來規劃朝向回歸於民的精神，將空間提供人民使用，例如綠地、NGO團體進駐、休閒空間等。有政治受難者家屬希望在功能上改成國家人權博物館，以詮釋人權的展示讓人有深刻感受。有參與者對於文化部在推動中正紀念堂轉型政策形成前，舉辦審議式民主工作坊的肯定。

(中時電子報)