16首名曲訴說新北愛！〈何日君再來〉演繹3段情憶小鄧

2018年09月09日 05:38 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

秋節將至，除賞月吃月餅外，中秋團聚想聽的歌單中，耳邊總會想起鄧麗君的〈但願人長久〉！「一代歌姬」鄧麗君已離我們而去已28年，然「珍珠般晶瑩剔透」的歌聲仍讓人難忘！在秋節前夕，來新北欣賞經典歌曲音樂劇《何日君再來》，從16首小鄧名曲憶過往，1980年代的三段愛情看新北打拚、人情與繁華！

都說「白天聽老鄧（鄧小平），晚上聽小鄧（鄧麗君）」、甚至是「只要小鄧，不要老鄧」，這麼威的抬頭、如此不可磨滅的文化圖像，到底該怎麼重新發現？9月7日至9日鄧麗君經典歌曲音樂劇《何日君再來》即將於「2018新北市原創音樂劇節」上演，源自真實材料交織改編，以鄧麗君金曲做為載體，拼貼出一齣寫實有味的時光歌詩。

鄧麗君經典歌曲音樂劇《何日君再來》劇照。（廣藝基金會提供）

舞台上佈景氤氳著復古的氣息，彼時我們喊它做「台北縣」的經典印象躍入眼中，台北橋壯觀的機車陣仗、興建大樓的高聳鷹架，還有出外人孵化夢想的出租公寓。故事就從男主角何天祥「回首當初」開始，何天祥來到一棟坐落在華江橋左岸的板橋舊公寓，尋尋覓覓只為找到那個人，那段過往的記憶。

鄧麗君經典歌曲音樂劇《何日君再來》劇照。（廣藝基金會提供）

《何日君再來》是廣藝基金會應新北市文化局之邀，進行台灣城市音樂劇的創作。故事架構在八○年代的新北市，名字裡都有個「君」、出身與性格大不同的三個女孩，住進了板橋的一間出租公寓，成了相知相惜的「三君俱樂部」，而後在追逐夢想的路上，譜出了不同的老派情事。

《何日君再來》透過鄧麗君的諸多經典歌曲作為藥引，穿針引線地串連出三段苦甜夾雜，跨時將近二十年的故事，編導謝淑靖同時埋入了對外省、本省、原住民族群身分的生活觀察，述說台灣經濟起飛前的新北故事，以及最重要的是，他們追求夢想的聲音。

鄧麗君經典歌曲音樂劇《何日君再來》劇照。（廣藝基金會提供）

《何日君再來》音樂劇找來金曲獎編曲家李哲藝親自操刀，結合時代特質與鄧麗君的突出歌藝，讓《何日君再來》、《但願人長久》這些單純唯美又浪漫的曲子，在不失原曲的韻味下，又能符合劇情與角色的需求，打造出不同以往的質感。

主角們皆非出生在八○年代，卻唱出了小鄧的靈魂。演出卡司鍾筱丹、舞思愛、余子嫣，皆音樂劇一時之選，用截然不同的唱腔，詮釋角色裡的情思。而好聽的不僅是台上，台下的氛圍也十分動人。只要背景音樂鄧麗君的歌曲響起，台上台下加入一起唱和，鄧麗君串起的是場內場外情感的連結。這週末假期來看戲，聆聽我們永遠的「小鄧」！

(中時電子報)