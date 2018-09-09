8私房景點X5當令美食！新北農村好樂活

2018年09月09日 05:53 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

樂活當道，許多人走進大自然，享受田園風光與在地佳餚，新北市農業局推出8大私房景點、5種當令限定美食及33款獨特體驗，從水梯田的遼闊、優美的水田倒影，到各式風味餐及農事體驗等，邀請民眾共遊16個農村再生社區，並於9月9日、10日在板橋火車站舉辦「新北市農村再生成果發表暨展售活動」，能在此購買社區農產品，也能透過該活動了解更多社區導覽與體驗等資訊。

忠山社區割稻體驗。（新北市農業局提供）

因社群軟體而竄紅的「三芝田心」，正位於16個農村再生社區之一的樂天社區，社區除了有此濕地景觀，還有大片的野生櫻花佈滿山谷；另一擁有山城景緻的紫東社區，不僅週邊有遼闊梯田，走在社區中，還可見到傳統閩南建築，別具復古特色；而烏塗社區則以能遠眺似鱷魚的小島，吸引不少情侶及攝影愛好者前往。

對於喜好大啖美食的民眾，在正值甘藷產季的盛夏時節，磺潭社區一年一作特有的紅心甘藷，成了不容錯過的農特產；同樣一年一作，且每年僅限定800瓶而備受矚目的，則是有「東方橄欖油」之稱的樹興社區蒔茶油，社區近年來致力於復甦茶籽油產業，秉持自然農法的方式生產，並設計出茶籽油系列風味餐，讓民眾能一嚐專屬樹興的美味。

此外，16個農村再生社區，也有不少適合親子共遊的體驗行程，從耕作、生態觀察到食物的製作，共提供33款活動，讓都市居民，也能體驗割稻、磨地瓜龜等傳統農村生活，忠山社區推出的雞母狗─手做米食，便是讓孩童發揮想像力，創造獨一無二的米食；龍岡社區和忠寮社區，則是給予愛好生物的孩童，近距離觀察生態的教育體驗。

9月9日、10日舉辦的成果展售活動，除了能獲得更完整的農產品美食、景點與體驗資訊，當日參與開幕式的前50名來賓可獲得精美野餐墊，另當日消費滿五百元的前50名來賓也可獲得精美野餐墊，前100名消費者憑現場銷售收據可兌換紀念棉麻束口袋。下午1點及3點現場也有打包帶製作風車及柿子的DIY體驗(每場人數上限15人)，歡迎民眾一同前來共襄盛舉。

(中時電子報)