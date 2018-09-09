港富婆網戀「英工程師」4年　匯款200次遭詐7億元

2018年09月09日 06:51 旺報 孫曜樟

香港一名喪夫的富婆在網上約會平台，認識一名自稱「英國工程師」的網友，雙方交往4年時間裡，男方陸續以生意困難需周轉為由，向她要求匯款金援，儘管富婆與外籍男友未曾見過面，卻心甘情願的一再金援，匯出高達1,8億港元（折合新台幣逾7億元），直到今年8月「情郎」突然失聯她遍尋不著後，才驚覺可能被騙而報警，才使這起香港最高金額詐騙案曝光。

香港警方在8月初接到報案，據瞭解，懷疑被騙鉅款的報案人，是一名六十六歲從事房地產生意的女子，她的丈夫在幾年前過世，4年前被害人透過交友網站，認識一名自稱是英國工程師的網友，該網友多次以銀行戶口被凍結，生意不能周轉為理由，請求富婆幫忙金援。

從2014年5月至2018年7月期間，整整4 年間，被害人透過銀行帳戶匯款超過200次給對方，總金額高達1億8千萬港元，所有款項均是被害人個人資產並無借貸，而假工程師收款帳戶則是遍佈世界各地，除了香港還有大陸、英國、日本及東南亞國家等地。

警方透露，被害人與假工程師從未見面，一直是經由交友平台交往，直到今年7月被害人情郎失聯，她才與家人談及此事件，家人認為她受騙，她才報警求助。目前，香港警方將案件列為以欺騙手段取得財產案處理，並交由重案組進行偵辦。

據瞭解，由於部分收款帳戶是香港戶口，警方的反詐騙協調中心雖然協助追截，但因為事隔太久，暫時未追到任何款項，除了這宗重大案件外，警方數字顯示，今年1至7月接獲的網上情感詐騙案，多達338件，涉案金額約1億7千萬港元。

(旺報 )