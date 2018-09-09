里民因登革熱死了？中市將追謠言貼文者開罰

2018年09月09日 07:13 中時 馮惠宜

台中市登革熱感染人數8日突破50人，感染者陸續康復，迄今未傳出重症、死亡病例，唯網路論壇「批踢踢實業坊」8日深夜出現貼文指出被「緊急通知住家明天要噴藥…據表示，附近有里民因登革熱死亡了（新聞查不到）…」，中市衛生局相當震驚，將追查此不實謠言貼文者重罰。

這則網路貼文是8日21時59分由lio266（肺癆打臉王）在批踢踢實業坊貼出，內容指出：家住透天，被電話告知明天要緊急噴藥，據表示，附近有里民因登革熱死亡了（新聞查不到）…；還附近衛生局9月9日的緊急噴藥通知書。

台中市政府在搜集到此一情資後，相當震驚，直指為不實謠言，將追查貼文者開罰；依照傳染病防治法規定，散布有關傳染病疫情之謠言或傳播不實的流行疫情消息，足以損害於公眾或他人者，最高可科50萬元罰金；另依社會秩序維護法第63條第5款規定，散佈謠言足以影響公共安寧者，得處3日以下拘留或3萬元以下罰鍰。

衛生局指出，目前台中市50確診案例，疫情爆發迄今，尚未出現重症、死亡病例，其中47例已康復，僅3例治療中，沒有任何因登革熱致死的案例。對於這項不實訊息，將追查貼文者開罰。提醒民眾切勿未經查證即散播、轉傳不實傳染病資訊，以免受罰。

(中時 )