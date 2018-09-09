台中國際攝影藝術展覽 195件世界級攝影作品精采呈現

2018年09月09日 07:14 中時 馮惠宜

「2018年第八屆台中國際攝影藝術展覽」即日至9月30日在屯區藝文中心登場，此次徵件獲世界各國的攝影高手熱情參舉，評審從42國、4千多件參選作品中嚴選的196件優秀作品展出，呈現世界多元風貌。

「社團法人台中市攝影學會」成立於民國45年，每年辦理台中國際攝影藝術競賽及展覽，迄今已是第八屆，規模一年比一年盛大，今年徵件，收到來自42個國家460多位攝影師共計4033件作品參賽，經來自台灣、中國共12位評審委員公平、公正、公開的嚴謹評審，評選出196件作品展覽。

在「2018年第八屆台中國際攝影藝術展覽」開幕式中，文化局副局長施純福到場主持，獲得最佳攝影獎的得主張國龍亦到場。施純福表示，這次展覽的每幅得獎作品，都是「剎那」、「瞬間」的永恆，歡迎大家觀展，看到全世界攝影之光。

而今年各國參賽以台灣得獎最多，其中台灣的張國龍獲得由國際影藝聯盟FIAP頒發最佳攝影獎(得獎張數最多);而依積分最高所設置的台中市長獎由荷蘭的Marcel Van Balken獲獎。

獲得最佳攝影獎的張國龍期許，攝影人在攝影的道路上，無論是手機或相機拍攝，都能達到處處皆有景，隨手皆可拍的境界，做一個快樂的攝影人。

(中時 )