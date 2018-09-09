9／9 三大報頭條要聞

2018年09月09日 07:14 中時電子報 綜合報導

◎中國時報

●繼美國4名聯邦參議員日前提出《台北法案》，協助台灣鞏固邦交後，美國務院7日宣布召回美駐多明尼加、薩爾瓦多兩國大使與駐巴拿馬臨時代辦，了解這3國與台灣斷交的決定。

●親民黨主席宋楚瑜前晚受訪曾明確表示，已向蔡總統表達沒意願再擔任亞太經合會議（APEC）領袖代表。據知，總統府已徵詢台積電創辦人張忠謀，出任今年APEC領袖代表。黨政高層表示，張忠謀是對岸不可能拒絕、也無法拒絕的人選。

●美國召回巴拿馬、多明尼加及薩爾瓦多3國大使，表面替台灣打抱不平，背後反映的是陸美外交戰略角力。華盛頓作法一方面提醒3國，「不要這山望著那山高」；另一方面「聲東擊西」，示警瓜地馬拉等國家別輕舉妄動，既守住美後院、「敲山震虎」嚇阻北京，又做順水人情給台灣，一石三鳥。

●美國務院召回駐巴拿馬、薩爾瓦多與多明尼加共和國大使級外交官，商議當地國情資訊、以及大陸勢力伸入中美洲的範圍與深度。對此，學者認為美國主要是捍衛自己在拉美的利益，挺台灣只是附帶效果。

◎旺報

●大陸對台宣傳又出新招。大陸「關注31條」網站及臉書上，近日特別推出新欄目「花young嘻遊」，希望透過在陸台生到大陸各地打卡，自拍小短片的方式來宣傳大陸各地風情，目前分別推出青島與北京篇，主打台青帥哥美女風。在陸台生直言，大陸宣傳日益靈活，由台生現身說法，更具說服與吸引力。

●「花young嘻遊」首波主打的台生黃靖雯，目前就讀北京電影學院，在大陸台生圈已有一定名氣，因此被相關欄目相中，希望透過她的介紹，讓台生乃至台青更加親近大陸。

●為了宣傳惠台政策，大陸「關注31條」網站與臉書粉專推出「花young嘻遊」新欄目，以素人網紅拍短片，踩點城市各景點的手法，顯見兩岸在「爭取民心」的宣傳戰上，從內容到形式，都有與時俱進的迫切性，反觀台灣官方，提及大陸一概稱對方舉動皆為「統戰」、負面為主的僵化套路，有著極大進步空間。

●兩岸官方氣氛低迷下，大陸持續單向動作不斷，從針對台生、台青、台商等族群具體推出政策，到宣傳形式等手段，一波波推陳出新，學者分析，「明確政策、具體誘因、傳播管道」三者加乘影響，精準鎖定他們想傳達的族群，不管是以前說的「三中一青」，或是現在的「一代一線」，若台灣只能被動接招，一再老調重彈，面對這樣的「民心之爭」會很吃力。

◎工商時報

●台股力守萬一未果，多頭氣勢轉弱，失守月、季、半年線，恐再回測年線支撐，法人認為，國際政經局勢緊張，短線仍有修正壓力，挑選玉山金、台積電、聯詠等14檔股價穩居月線之上、法人買超占比高，並有營收獲利利多助陣，兼具技術面、籌碼面、基本面三強護體，操作上可攻可守。

●正當全球等待美國對總值2千億美元中國進口商品徵稅的決定之際，美國總統川普昨（8）日凌晨卻表示，已準備好對另外價值2,670億美元的中國商品加徵進口關稅。如此一來，意謂著所有中國進口商品均難逃一劫。就在川普發表談話後，美股盤中全面受挫，離岸人民幣兌美元半小時一度下跌230點。

●今年亞太經濟合作會議（APEC）預定11月12日到18日在巴布亞紐幾內亞舉行，最新消息指出台積電創辦人張忠謀將被指派為APEC特使，並代表總統蔡英文出席非正式領袖高峰會。

●1990年代初期，投審會正式核准企業赴大陸投資，但隨著大陸土地、勞工成本的上漲、環保的抗爭，加上美中貿易戰的開打，不少企業興起落葉歸根、回台投資的念頭。不過，除了蔡總統再三呼籲、賴院長諄諄提醒，以及經濟部研擬方案積極爭取外，多數部會的態度則相當保守。

(中時電子報)