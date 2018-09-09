NBA》雷艾倫再轟隆多：他故意不傳球給我

2018年09月09日 07:35 中時電子報 盧品青

即使走入了名人堂，傳奇射手雷艾倫(Ray Allen)至今仍無法原諒可惡的隆多(Rajon Rondo)。艾倫生涯在塞爾提克留下為數不少的神射鏡頭，但那反而是他最痛苦的一段時間。

艾倫在波士頓的廣播節目上開砲：「我本來不喜歡聽別人批評我的隊友，但包括我的家人都說隆多故意不傳球給我。後來我特別留意發現確實如此，我即使依照戰術跑出了空檔，隆多也不傳給我，他寧可自己投籃或是餵給別人。」

隆多是2011-12球季助攻王，他少賺幾個助攻沒差，只要不讓艾倫得分就行。艾倫說：「我去找瑞弗斯(總教練Doc Rivers)抗議，沒想到他說他早就知道了，還跟教練團談過了。換句話說，瑞弗斯明知隆多故意不傳給我，然後還一聲不吭！」

因為瑞弗斯也拿隆多沒轍，他處理的方法居然就是把艾倫降為替補，盡量錯開他與隆多。後來塞爾提克被熱火淘汰，又想把艾倫減薪，憤怒的艾倫於是轉投熱火。直到今日，艾倫還恨著隆多，並與當年熱火隊友詹姆斯(LeBron James)、韋德(Dwyane Wade)保持良好關係。

入選名人堂之後，艾倫說他不期望會收到塞爾提克前隊友的祝賀，他確實也說對了，因為最先祝賀他的是韋德。「好兄弟，恭喜你進入名人堂，這是你應得的。謝謝你在總冠軍賽的那顆致勝三分球。」

隆多曾經是個才華橫溢的球員，但他的任性狂妄也是聯盟公認的，如今他轉投湖人與詹姆斯成為隊友，他們在新球季能否和平相處呢？

(中時電子報)