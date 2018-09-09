暴雨輾北台！昨閃電飆5657筆 今起連轟4天

2018年09月09日 07:55 中時電子報 戴安瑋

氣象達人彭啟明表示，暴雨昨轟北台，從昨下午2時至晚間9時就發生5657筆閃電，其中絕大多數是「雲中閃電」，對地雷擊僅443次（7.8%）。翻攝彭啟明臉書

昨天大雷雨，北台淹水，氣象達人彭啟明表示，昨極端暴雨再現，光是在台北市、新北市、基隆市，從下午2時至晚間9時就發生5657筆閃電，其中絕大多數是「雲中閃電」，對地雷擊僅443次（7.8%）。中央氣象局今續發布豪雨特報，呼籲民眾出門要帶雨具，注意安全。

彭啟明在臉書上po文表示，昨北台灣極端暴雨再現，時雨量138毫米，6小時破300毫米，又是一次極端降雨事件。他並將「天氣風險閃電監測網」與「氣象局雨量觀測的資料」疊合，做成約15秒的回顧影片，讓民眾了解昨天大雷同的實際狀況。

彭啟明說，昨天閃電最密集的區域是在基隆、萬里一帶，但最強降雨出現在其「西南側」的台北市區，顯示雷雨胞內高層與低層的風向明顯不同（低層東北風），光是在台北市、新北市、基隆市，從下午2時至晚間9時就發生5657筆閃電，其中絕大多數是「雲中閃電」，對地雷擊僅443次（7.8%）。

昨日最大時雨量前10名，台北市即佔5個區，1.138毫米 (台北市信義區 挹翠)；2.128.5毫米 (台北市士林區 溪山)；3.109毫米 (台北市中正區 中正國中)；4.107毫米 (新北市汐止區 社后橋)；5.106毫米 (新北市汐止區 五指山)；6.104毫米 (台北市大安區 公館、台灣大學)；7.102毫米 (台北市中正區 中正橋)；8. 100毫米 (台北市大安區 大安森林)；9.98.5毫米 (基隆市仁愛區 基隆)；10.97.5毫米 (台北市內湖區 大湖)。

今持續受鋒面影響，天氣仍不穩定，中央氣象局於上午7點34分發佈豪雨特報，台北市山區、新北市有超大豪雨，台北市有大豪雨，基隆北海岸、宜蘭明豪雨，花園、花蓮、台東恆春半島有大雨的機率。該局表示，也由於鋒面影響，加上巴士海峽附近有熱帶低壓發展，周三前各地都有機會出現豪雨。

(中時電子報)