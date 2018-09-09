拍攝萬里蟹紀錄片！導演：漁民用心讓人感動

2018年09月09日 07:52 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

把天保護好！漁民用心讓人感動！從紀錄片看台灣漁民用心良苦！秋蟹季即將來臨，新北市政府製播的萬里蟹紀錄片，也將於民國107年9月21日正式首映。新北市政府農業局表示，為了讓更多人了解新北萬里蟹的品牌與價值，除原有的產地活動之外，今年更特別請來金鐘獎入圍導演張緯誌拍攝萬里蟹紀錄片。

張緯誌與許八郎拍攝過程互動情形。（新北市漁業處提供）

紀錄片完整記錄新北市萬里地區的漁民如何一邊發展萬里蟹品牌，於9月10日開跑線上活動有豐富禮品，盼讓萬里蟹品牌年輕化、國際化，一邊結合產官學的力量保護自然資源與人文風景。

紀錄片導演張緯誌投入生態紀錄片與科學教育片多年，他表示，走過台灣這麼多海港，萬里漁民對於萬里蟹的共識與努力，讓人印象深刻。一路拍攝台灣生態紀錄片，張緯誌的鏡頭拍過台東成功海港、宜蘭南方澳漁港，這次又來到萬里拍攝萬里蟹紀錄片。

萬里蟹紀錄片拍攝團隊與劇中角色合影。（新北市漁業處提供）

張緯誌說，農漁民就是實際替城市的人們在管理照顧大地的操作者。「海洋是屬於全地球的。」他說，而漁民雖然說是看天吃飯，但從使用不傷害海洋的捕蟹籠補法、未達標準大小、抱卵蟹不抓等等作為來看，萬里漁民其實是想「把天保護好！」這點特別讓人感動。

除了漁民的努力，張緯誌也說在其他漁港看到的產官學合作通常是中央主導，而在萬里則是由新北市政府與海洋大學密切合作，除投入種苗培育的工作外，也對外舉辦活動，教育消費者認識海洋生物與我們的食物。尤其是，台灣雖是海洋國家，但相比日本、義大利等國，卻遲遲沒有建立我們的海洋文化，透過這樣的食魚教育，我們可望在未來看到台灣自己的海洋文化被建立。

辦理活動，宣導抓大放小、禁抓抱卵母蟹政策。（新北市漁業處提供）

說起萬里，張緯誌說，自己就是在老梅雷達站附近的空軍眷村度過童年，因此，這次接獲拍攝萬里蟹紀錄片的任務後，第一件事情就是回到老梅去做田野調查，順便也能懷念童年時光。過程中，看到漁港邊的蟹籠堆得老高，靈機一動就上前去問路人，這附近有人捕蟹籠嗎？沒想到，路人一指就是本片的主角之一「許八郎」的家，而他家中每個人都圍繞著萬里蟹而生活著。

農業局表示，萬里蟹紀錄片預計於9月21日上午10時55分於龜吼漁港舉辦戶外首映，現場除有電影播放，更有有獎徵答活動，要提供給親臨現場支持萬里蟹品牌推廣的民眾。

為進一步推廣萬里蟹的國際品牌與影響力，新北市政府也與上班族社群品牌OL365合作推出一系列社群活動，將於9月10日開始啟動線上看萬里蟹紀錄片抽獎，獎品豐富，歡迎參加。

(中時電子報)