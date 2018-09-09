9m88首闖紐約時裝周 世貿中心看秀靈魂裡裝嬉皮風

靈魂女聲9m88以一襲個性裝扮，現身紐約時裝周LONGCHAMP 2019春夏秀場。（讀者提供）

友善列印
中時
男團NINE PERCENT台裔成員林彥俊（中黑衣者），亦將國際時裝周初體驗獻給LONGCHAMP。（讀者提供）
女星安心亞以《VOGUE國際中文版》客座編輯身分出席LONGCHAMP紐約大秀，身上若隱若顯的輕透蕾絲裙，頗為吸睛。（讀者提供）
LONGCHAMP品牌形象大使坎達兒珍娜。（讀者提供）
名模凱特摩絲以品牌好友身分到場支持。（讀者提供）

時裝周期間，是最容易看到明星「第一次」發生的場所，近日頗受矚目的靈魂女聲9m88，就把寶貴的首次觀秀經驗，獻給了LONGCHAMP 2019春夏大秀。一襲品牌秋冬亮面皮革外套內搭白色洋裝現身，配上復古大捲髮及，整體造型個性十足。

大學畢業於服裝設計系的她，雖然曾到過設計師吳季剛的工作室中實習，但真槍實彈親臨秀場倒是第一次，「滿有趣的，可以認識真實產業的樣子。」對於從從可以盡情對人品頭論足的幕後工作，轉為被鎂光燈包圍的觀察對象，她自稱沒什麼壓力，還開玩笑說：「時尚產業的人反而都注意自己，所以應該不太會注意到別人。」

而同樣獻出時裝周第一次的，還有男團NINE PERCENT的台裔成員林彥俊，全套黑色西裝現身的他，以品牌亞太區唯一受邀的男藝人身分出席，世貿中心3號大樓秀場外，還聚集一票迷妹包圍，偶像魅力破表。另外包含女星安心亞、代言人坎達爾珍娜（Kendall Jenner）、超模凱特摩絲（Kate Moss）、芭碧迪樂芬妮（Poppy Delevinge）等人，都在受邀嘉賓之列。

(中時 )

北京演藝圈共簽承諾書　不用涉「… 范冰冰涉逃稅爆回不來了 范丞丞…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。