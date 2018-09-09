9m88首闖紐約時裝周 世貿中心看秀靈魂裡裝嬉皮風

2018年09月09日 09:05 中時 陳張眾

男團NINE PERCENT台裔成員林彥俊（中黑衣者），亦將國際時裝周初體驗獻給LONGCHAMP。（讀者提供）

女星安心亞以《VOGUE國際中文版》客座編輯身分出席LONGCHAMP紐約大秀，身上若隱若顯的輕透蕾絲裙，頗為吸睛。（讀者提供）

LONGCHAMP品牌形象大使坎達兒珍娜。（讀者提供）

名模凱特摩絲以品牌好友身分到場支持。（讀者提供）

時裝周期間，是最容易看到明星「第一次」發生的場所，近日頗受矚目的靈魂女聲9m88，就把寶貴的首次觀秀經驗，獻給了LONGCHAMP 2019春夏大秀。一襲品牌秋冬亮面皮革外套內搭白色洋裝現身，配上復古大捲髮及，整體造型個性十足。

大學畢業於服裝設計系的她，雖然曾到過設計師吳季剛的工作室中實習，但真槍實彈親臨秀場倒是第一次，「滿有趣的，可以認識真實產業的樣子。」對於從從可以盡情對人品頭論足的幕後工作，轉為被鎂光燈包圍的觀察對象，她自稱沒什麼壓力，還開玩笑說：「時尚產業的人反而都注意自己，所以應該不太會注意到別人。」

而同樣獻出時裝周第一次的，還有男團NINE PERCENT的台裔成員林彥俊，全套黑色西裝現身的他，以品牌亞太區唯一受邀的男藝人身分出席，世貿中心3號大樓秀場外，還聚集一票迷妹包圍，偶像魅力破表。另外包含女星安心亞、代言人坎達爾珍娜（Kendall Jenner）、超模凱特摩絲（Kate Moss）、芭碧迪樂芬妮（Poppy Delevinge）等人，都在受邀嘉賓之列。

(中時 )