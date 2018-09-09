慟愛子離世! 楊偉中母親貼圖「紀念勇敢正義鬥士」

楊偉中母親日前在臉書上換貼她與愛子的合照，寫下「紀念勇敢正義鬥士」的字句。(擷取自曾縵雲臉書)

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中時電子報
/綜合報導
楊偉中母親日前在臉書上貼照，寫下「偉中向我告別」的字句。(擷取自曾縵雲臉書)
楊偉中母親日前在臉書上貼照，寫下「最後孤獨的背影」的字句。(擷取自曾縵雲臉書)

在妻女陪伴搭乘華航客機，行政院不當黨產處理委員會委員、前國民黨發言人楊偉中的大體今早6點回來了。在台北等待愛子歸來的楊偉中母親曾縵雲，日前在臉書上換貼她與愛子的合照，寫下「紀念勇敢正義鬥士」的字句，白髮人送黑髮人的心痛，令人鼻酸。

得年47歲的楊偉中出身書香世家，已過世父親楊逢泰是政大前訓導長、台灣非洲研究先驅，母親曾縵雲是知名水墨畫家，兩位姊姊也同樣是藝術家。

楊偉中今早運抵台灣後，高齡90歲楊母終於如願以償，可以親見愛子一面，與他作最後的告別。從曾縵雲貼出她與楊偉中的合影，得見兩人母子情深，曾縵雲用「紀念勇敢正義鬥士」的字句，總括愛子的一生，道出母親深以他為榮的心情。同日臉書，另放上「最後孤獨的背影」、「偉中向我最後的告別」2張照片與一張全家福照片。

楊偉中是上月29日在太平洋庫克群島度假，為救落水愛女而不幸溺斃身亡，在妻子陳以真奔走多日協調下，楊偉中遺體8日搭乘華航CI-54班機的客機貨艙，從奧克蘭經布里斯本轉機，於今天清晨6點抵達台灣桃園機場。同行的還有妻子與愛女，陳以真下飛機後向貨櫃區致敬，結束這趟陪伴亡夫回家的漫長旅程。

(中時電子報)

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