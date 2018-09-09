嘉義》張花冠要求縣內公務員捐一日所得？網譏：不是有錢捐日本

嘉義縣長張花冠。（呂妍庭攝）

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中時電子報
/整理報導

823水災造成南部災情慘重，尤其是嘉義沿海地區淹水最深、最久，但此區民眾經濟條件也不好，因此行政院長賴清德在參加一宗教大會時，期望宗教團體響應，幫助災民。但不知是不是效果不佳，居然有女員警踢爆嘉義縣長要求縣內公務員都捐出一日所得，不過，嘉義縣警局趕緊闢謠說沒有強迫捐款，尊重個人的意願，但是嘉義縣府的作法引起網友譏諷張花冠要捐不會自己捐？更有網友譏諷有錢捐日本，沒錢助災民？

823水災造成南部災情慘重，台南、嘉義累積雨量超過900毫米，高、屏逾7、800毫米，嘉義沿海一帶民眾淹水最深、最久，且嘉義縣沿海地區民眾經濟條件不好，嘉義縣政府更是財政困難，但是各界至今都沒有明顯的捐款，賴清德日前在出席內政部宗教團體表揚大會表示，希望各宗教各宗教團體大力協助嘉義等南部水患受災縣市，助災民度過難關。

但不知是否捐款成效依舊不佳？據《蘋果日報》報導，有位女警向他們踢爆嘉義縣府發出一份公文強迫公務員須捐出一日所得，更表示南部水災她也感同身受，但強迫公務員捐錢實在是太超過。嘉義縣警局則趕緊闢謠澄清沒有強迫，尊重個人意願。

對此，批踢踢網友表示，「不愧是民主聖地」、「沒有強迫啊，只不過會公開捐款名單」、「不想捐就不要捐，考績打丙而已」、「長官這麼有愛心怎麼不自掏腰包」、「縣長要捐自己捐幹嘛要別人跟進」、「哇靠。發公文要人捐薪？超爛」，更有網友指出在淹水期間，民進黨立委不是有錢去波蘭考察，怎不叫他們捐錢，還有網友表示有錢捐日本，沒錢救台灣？

(中時電子報)

文章來源：PTT論壇網址

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