范冰冰涉逃稅爆回不來了 范丞丞現身淚崩吐心聲

2018年09月09日 08:12 中時電子報 黃詩淳 ／綜合報導 ／綜合報導

范冰冰近日捲進逃稅疑雲，風波越演越烈，近日更傳出她還多涉2罪，銀行違規放貸及腐敗案，有北京高層透露她「人在牢裡」，更直言「回不來了」，她的弟弟范丞丞9日在南京出席見面會，心情似乎也受到影響，感慨說「因為最近發生的事情很多，可能變得更加敏感」，還2度哽咽落淚，讓粉絲看了都相當不捨。

范丞丞9日在南京出席「樂華七子」見面會，明顯看起來情緒不穩，在被問到想對10年後的自己說什麼話，他說10年後28歲了，不知道還能不能站在舞台上，但他會繼續努力，做自己的音樂和作品，最後還說「我不想回家」，更講到哽咽落淚，其他成員都在旁邊安慰他

見面會結尾時，他也吐露這段時間以來的心聲，「因為最近發生的事情很多，可能就是變得更加敏感，我發現無論你做得有多麼好，還是會有一些人攻擊你、抨擊你」，他說其實他不想哭，但很久沒見到粉絲，不知道這些話能向誰說，他一度哭到說不出話來，最後他希望下次見面時，會變得更成熟，「真的掌握那種可以保護你們、保護我家人的權力」，言語中聽得出他很想保護姊姊。

范丞丞：

首先呢，在樂華的見面會上有兩個遺憾。

第一個是，今天最後一場，可能太久沒見到你們了，想說的話太多了，就沒忍住，可能讓你們傷心了，今天可能玩得不開心了，對不起。

第二個事情，因為沒有跟我的兄弟們走七個城市和兩個國家，曼谷那場我沒有去，所以我覺得抱歉。

因為確實很長時間沒有跟你們見面了。

我真的是很想你們。

然後...我最近也有自己的事情在做，我在寫我自己的歌，我在準備自己。

我不知道下次見面是什麼時候，但是我覺得，我們肯定還會再見的。

因為最近發生的事情很多，可能使我最近變得更加敏感了吧。我發現無論你做得有多麼好，還是會有一些人攻擊你、抨擊你。

其實我今天真的不想在這裡哭。但是...很久沒見你們了，不知道這些話應該跟誰說。

你們今天的飛機，你們今天的七個小矮人，你們今天所做的一切的一切我都看在眼裡了，真的，很感動。你們答應我的已經給我了。

然後，其實還有一個希望和懇求：

希望下次，我們再見面的時候，

我會變得更加成熟，真的掌握那種可以保護你們、保護我家人的權力。

我期待下一次和你們見面。

最後我想說的就是：

我很愛你們，是真的。

(中時電子報)