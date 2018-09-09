2018年09月09日 08:42 中時電子報 綜合報導

“第五屆海峽兩岸道地藥材論壇暨野山參尋根之旅活動”經國務院臺灣事務辦公室 2018年重點交流專案立項、國家中醫藥管理局批准，由大陸中華中醫藥學會和臺灣中華海峽兩岸中醫藥合作發展交流協會、中國國際貿易促進委員會吉林省委員會、吉林省科學技術協會、長白山保護開發區管理委員會主辦聯合主辦、並由臺灣中華藥用植物學會、臺灣中華中青草藥養生協會、臺灣藥物品質協會，以及臺灣中國醫藥大學、長庚大學、大葉大學等作為臺灣的主協辦方，另由吉林省中醫藥學會、長春中醫藥大學、吉林中日韓合作研究中心、北京康仁堂藥業有限公司承辦，於 2018 年 8 月 31 日—9月2 日在吉林長白山隆重召開。

道地藥材是中醫臨床療效保障的重要手段，也是中醫賴以生存的基礎。最近幾年，由於道地藥材價格上漲及瀕危稀缺藥材緊缺，從國家到各地方政府都加大了對中藥材，特別是道地藥材的扶持力度。吉林省長白山地區是關藥的藥庫，植物風貌多樣，也是人參、鹿茸、雪蛤等名貴中藥材主產地之一，更是兩岸中醫藥貿易的重要視窗。本次活動宗旨為交流海峽兩岸對道地藥材臨床應用的經驗和道地藥材尋根之旅，推動兩岸健康養生產業的共同發展，增進海峽兩岸同胞對道地藥材產地認知的作用。同時，本次活動也旨在配合中央一帶一路中醫藥發展計畫，通過海峽兩岸雙方共同的努力，打造一個以成都為樞紐，輻射周邊國家的中醫藥認證及貿易視窗。

中華海峽兩岸中醫藥合作發展交流協會梁克瑋會長接受論壇高端訪談。（圖片來源：論壇組委會）

大會開幕式由國家中醫藥管理局國際合作司副司長吳振鬥、中華中醫藥學會副秘書長孫永章、吉林省中醫藥管理局副局長畢明深、臺灣中華藥用植物學會黃世勳理事長致辭。來自全國各地的28家國家級、省級主流新聞媒體全程報導，《中醫藥公社》線上直播。論壇彙聚了國際國內的500余名中外代表蒞臨現場，共同見證這場健康盛典。

本屆論壇以“大美長白山、大美中醫藥、大美健康業”為主題，推廣長白山的中醫藥養生文化。吉林省中醫藥學會副會長兼秘書長朱桂禎分別對國醫大師、中央文史館館員、國際歐亞科學院院士、中醫腎病學奠基人張大寧，國家中醫藥管理局中醫藥文化建設與科學普專家委員會專家、中華中醫藥學會學術顧問溫長路，廣東省中醫藥學會副會長、世中聯代謝病專業委員會秘書長、新加坡科藝中醫藥學院客座教授金世明，臺灣中華海峽兩岸中醫藥合作發展交流協會會長梁克瑋，日本SETA免疫細胞治療集團東京健康診療院總院長田中賢和來自斯洛伐克共和國，電子資訊科學教授的Martin Drozda共6位專家進行了兩輪訪談。

中華藥用植物學會黃世勳理事長作論壇演講。（圖片來源：論壇組委會）

本次會議主題演講部分，介紹了臺灣道地藥材飛龍掌血及其產業發展模式，為兩岸中醫藥服務貿易提供借鑒。臺灣中國醫藥大學中醫學系副教授黃世勳博士作 “黔台民間藥飛龍掌血之研究及其相關產品開發” 專題演講；中國醫學科學院藥用植物研究所中藥材GAP研究中心王文全副主任演講“中藥資源可持續發展思考”；解放軍301醫院野山參博物館方土福常務副館長，演講“野山參性狀鑒別新說”；臺灣中國醫藥大學中草藥研究中心助理教授趙嶸博士，演講“在地藥草新活力---臺灣人參狗尾草之研究”。大陸專家把中藥材資源及法律規範的制定巨細靡遺的介紹，對長白山地區道地藥材人參做了詳盡的介紹，及演示野山參的辨識方法。臺灣專家把臺灣對道地藥材、藥材資源、藥材種植及生物提取最新研究和特點做了分享及詳細介紹，會間兩岸專家積極討論，共用心得。會後，專家也都熱烈反響。

中華藥用植物學會黃世勳理事長（圖左）與長春中醫藥大學張強教授（圖右）作人參的探討。（圖片來源：中華藥用植物學會會員）

在世界最大人參交易市場，撫松萬良人參交易市場考察。（圖片來源：中華藥用植物學會會員）

本次道地藥材考察部分，參訪了雙陽鹿茸養殖基地，調查長白山地區野生藥材情況，拜會長春中醫藥大學並參觀藥用植物園，考察人參、五味子、蒲公英、雪蛤、千里光、百合、天麻藥材種植基地。實際走訪種植農民家中，及藥材加工設施。藉由考察道地藥材，深入瞭解真偽藥的區別，與中藥在自然環境中的狀態，以促進對中藥合理應用，品種保護及安全使用更加深刻。

今年在道地藥材論壇的亮點及獲得成果如下：

1.論壇受到更多政府部門的關注，主辦單位的範圍在擴大，政府主導和關注的力度在增加。由中國國際貿易促進委員會吉林省委員會首次作為主辦單位。

2.論壇邀請的專家規模更為廣泛。邀請到來自國際國內的62位知名專家演講、高端訪談和進行“吉林中醫藥惠民走基層活動走進長白山”大型義診活動。

3.論壇實現學術和市場的對接。為廣大中醫藥科技工作者和中醫藥管理工作者搭建跨學科、前瞻性的學術平臺，為廣大從事健康養生產業的從業者搭建跨領域、前沿性的對接平臺。來自國際國內的500余名代表參加會議。

4.論壇舉辦高端訪談，介紹及分享世界健康產業的發展現狀，及各地健康產業的未來規。

(中時電子報)