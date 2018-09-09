楊偉中大體返台 迎靈後移往第一殯儀館

楊偉中靈柩在9日清晨抵台，妻子陳以真與女兒直接由停機坪，經環宇商務中心人員接待，前往辦理入關手續後，隨即前往長榮空運倉儲。（陳麒全攝）

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楊偉中靈柩在9日清晨抵台，妻子陳以真與女兒直接由停機坪，經環宇商務中心人員接待，前往辦理入關手續後，隨即前往長榮空運倉儲。（陳麒全攝）
楊偉中靈柩在9日清晨抵台，妻子陳以真與女兒直接由停機坪，經環宇商務中心人員接待，前往辦理入關手續後，隨即前往長榮空運倉儲。（陳麒全攝）
楊偉中靈柩在9日清晨抵台，妻子陳以真與女兒直接由停機坪，經環宇商務中心人員接待，前往辦理入關手續後，隨即前往長榮空運倉儲。（陳麒全攝）
楊偉中靈柩在9日清晨抵台，妻子陳以真與女兒直接由停機坪，經環宇商務中心人員接待，前往辦理入關手續後，隨即前往長榮空運倉儲。（陳麒全攝）
楊偉中靈柩在9日清晨抵台，妻子陳以真與女兒直接由停機坪，經環宇商務中心人員接待，前往辦理入關手續後，隨即前往長榮空運倉儲。（陳麒全攝）
楊偉中靈柩在9日清晨抵台，由專車拖往長榮空運倉儲。（陳麒全攝）
楊偉中靈柩在9日清晨抵台，由專車拖往長榮空運倉儲。（陳麒全攝）
陳以真在通關後，隨即前往長榮空運倉儲，並在長榮空運倉儲舉行簡單的迎靈追思儀式，不過在親友進入長榮倉儲後，隨即拉下鐵門，全程不對外開放。（陳麒全攝）
整個迎靈儀式歷經1個多小時後，禮儀公司人員將楊偉中的靈柩安置上車，車隊隨即啟程，離開桃園機場前往台北市立第一殯儀館。（陳麒全攝）
整個迎靈儀式歷經1個多小時後，禮儀公司人員將楊偉中的靈柩安置上車，車隊隨即啟程，離開桃園機場前往台北市立第一殯儀館。（陳麒全攝）
整個迎靈儀式歷經1個多小時後，禮儀公司人員將楊偉中的靈柩安置上車，車隊隨即啟程，離開桃園機場前往台北市立第一殯儀館。（陳麒全攝）

日前偕妻女赴太平洋庫克群島度假，8月29日在艾圖塔基島（Aitutaki）與女兒泛舟時，為救女兒落水，卻不幸命喪異鄉的楊偉中，在妻子陳以真與女兒搭乘華航客機陪伴下，楊偉中靈柩在9日清晨抵台，家屬完成通關入境手續後，隨即搭車至貨運站舉行了簡單隆重的迎靈儀式，場面肅穆哀戚。

楊偉中的遺體在家屬安排下，由澳洲布里斯本載運返回台灣，並在9日清晨抵達桃園國際機場，飛機抵達後，遺體由專車拖往長榮空運倉儲，妻子陳以真與女兒直接由停機坪，經環宇商務中心人員接待，前往辦理入關手續後，也隨即前往長榮空運倉儲，並舉行簡單的迎靈追思儀式，不過在親友進入長榮倉儲後，隨即拉下鐵門，全程不對外開放。

整個迎靈儀式歷經1個多小時後，禮儀公司人員將楊偉中的靈柩安置上車，車隊隨即啟程，離開桃園機場前往台北市立第一殯儀館。親友目前暫定22日在台北懷恩堂舉行追思會。

(中時 )

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