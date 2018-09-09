簡舒培雙重標準 游淑慧：吳音寧是大小姐 韓國瑜是童養媳？

2018年09月09日 08:54 中時電子報 陳弘美 /整理報導 /整理報導

日前質詢北農市場改建案惹怒台北市長柯文哲的綠議員簡舒培，慘遭網友挖出7月曾質詢柯P叫「前北農總經理韓國瑜來議會羞辱議員，叫現任總經理吳音寧來議會被議員羞辱」，網友看完怒轟民進黨沒下限。對此，國民黨台北市議員候選人游淑慧感嘆「韓國瑜是童養媳，吳音寧是自家的大小姐？這個政黨永遠就用雙重標準在做事，在野也亂、執政也鬧」！

簡舒培日前質詢指出，吳音寧的第一果菜批發市場改建案，較市府方案節省11億，引發果菜市場改建之亂。只見簡舒培慘遭網友挖出7月曾質詢柯P，以前的北農總經理都不用來備詢，質疑為何柯當市長後，兩個北農總座韓國瑜、吳音寧都來議會備詢，甚至怒批柯「叫韓國瑜來議會羞辱議員，叫吳音寧來議會被議員羞辱。」網友看完怒轟叫韓國瑜來質詢的不就是你們民進黨，要簡舒培不要再秀下限！要是簡能再當市議員根本是台北市恥辱！

對於簡舒培的指控，游淑慧於臉書PO表示，「去年簡舒培質詢柯P為何要讓韓國瑜來議會羞辱議員，今年同一個議員卻變成另外一個總經理的『發言人』？看看民進黨市議員怎麼羞辱韓國瑜和市府官股代表？要家裡有喪事請假才同意！市議會的議事紀錄為證：到底是韓國瑜喜歡到議會羞辱議員？還是民進黨議員，用『不開會』、用『散會』來威脅市政府、威脅韓國瑜」？

游淑慧更感嘆「來也被罵，不來也被罵！韓國瑜是童養媳，吳音寧是自己家的大小姐？這個政黨永遠就用雙重標準在做事，在野也亂、執政也鬧」！

(中時電子報)