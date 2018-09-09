女兒霸凌學妹 醫師爸疑撂6警審問被害高中生

2018年09月09日 09:19 中時電子報 黃眉青 /綜合報導 /綜合報導

上月花蓮傳出檢察官林俊佑認為女兒被欺負，找來警察到幼兒園公審幼童。台北市某高中也傳出霸凌事件，父母皆是醫生的高中生A女，不滿原本是姊妹掏的學妹B女與男友走太近，號召同學霸凌B女，A女的醫師老爸疑似「撐腰」，找來萬華某派出所6名警員帶受害女高中生問話，B女家屬質疑警方濫用公權力介入。

這起校園霸凌事件，起因為原本與學妹關係要好的高中生A女，不滿男友載了學妹B女一程，醋勁大發在網上惡意謾罵B女是小三，打翻B女午餐便當盒，找來其他同學參與霸凌，踹桌、擋住廁所門，甚至揚言要在後山修理學妹，造成B女心生恐懼。

B女姊姊指控，去年1月接妹妹回家時，學姊的醫師父親找來6名警員帶B女到派出所「問話」，姊妹倆一臉害怕，只好跟著進去派出所，只見教官也在裡頭，警方請B女講述被霸凌經過，B女一五一十講出，輪到A女發言時，A女父親卻要女兒先行離開，還對學妹家屬說自己女兒要去西班牙念大學「沒空留在這」，希望離開警局後，當事人都當「從未發生過」，令B女家屬錯愕不已。

據蘋果報導，警方表示當時處理的警員部分皆調離本單位，因為兩位學生有感情糾紛，雙方家長在路口起口角，到場警員請他們到派出所協調，協調後雙方亦有簽名才離去。警方強調，當事人若有權益受損，歡迎舉證提告。

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