NBA》練球就設高標準 詹皇嗆打爛隊友鼻子

從練球就高標準要求湖人隊友，看來詹姆斯這次是認真的。(美聯社)

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中時電子報

已跟湖人隊友積極練兵的「小皇帝」詹姆斯，似乎已經開始訂定高標準對待年輕球員了，湖人總管瓦林卡9日透露，詹皇在練球時，針對年輕隊友接不到他的快攻長傳相當不滿，甚至出言恐嚇假如再接不到，他就要打爛對方的鼻子！

想也知道詹姆斯這番話是在開玩笑刺激年輕隊友成長，但聽在湖人球員耳裡，恐怕很難不當真，畢竟他可是詹姆斯，瓦林卡細訴當時狀況，「在1次5對5的對抗賽中，詹姆斯才過半場就要準備長傳隊友快攻，那球難度非常高。」

「那球直接快速傳到籃下的年輕隊友附近，但那個球員完全沒有料到詹姆斯會這樣傳，球就直接飛出界外，」瓦林卡說，「等他們一起回防，詹皇就問那位球員是否很珍惜自己鼻子，否則下次再接不到，詹皇就會打爛他的鼻子。」

瓦林卡認為，這就是詹姆斯在湖人當前所扮演的角色，就算只是練球，他仍要求隊友必須拿出高水準應對，逼迫所有人都要努力跟上他的節奏或速度，湖人早已迫切需要這樣的領袖帶領了，「詹皇的存在讓所有人表現提升！」

只是比起瓦林卡爆料詹姆斯的訓練行徑，球迷反而較想知道，到底哪位年輕球員接受了詹皇這次震撼教育，全都猜應該是祖巴茲或德國菜鳥華格納，讓祖巴茲連忙出面澄清，自己最近都隨克羅埃西亞國家隊練球，所以絕對不是他。

(中時電子報)

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