台中》林佳龍深夜PO文訴求正面選戰；國民黨強調引述報導、兩面俱陳

台中市長林佳龍8日晚深夜在臉書貼文，訴求正面選戰！（陳世宗翻攝）

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國民黨台中市黨部日前公開徵求檢舉人，只要起訴就致贈100萬元獎金！（陳世宗翻攝）

「決戰中台灣！」台中市長林佳龍8日晚深夜在臉書貼文，針對國民黨陣營的民調指出，該民調實際上確是抹黑他涉及賄選的電話語音廣告，特拋出「一個正在快速崛起的陽光城市，需要什麼價值觀特質的領導人？」的想法；強調他對此事件覺得遺憾，台中是溫和、陽光的城市。呼籲選舉應以政策思辯、城市願景探討為主軸，也帶給下一代正向的價值觀。

國民黨台中市黨部指出，電話民調有署名，內容均為引述新聞報導且兩面俱陳，題目只問民眾知不知道更無價值判斷或引導，何來造謠、抹黑？林佳龍陣營濫用司法資源、大張旗鼓召開記者會影響民眾視聽和輿論，才是真正的造謠、抹黑！

林佳龍在臉書說，這兩天有很多市民向他反映接到一通自稱民調的電話，內容是國民黨語音民調，指涉是否知道林佳龍後援會涉及賄選？這通語音讓接電話的人覺得不舒服，也有人感到錯愕、憤怒，覺得被錯誤理解，像接到詐騙電話一樣。

林佳龍指出，很多接聽者也都察覺到，這個新型民調電話的目的，似乎不是做民調，是試圖透過機器語音系統、遠端機房大量撥打台中市投票權人電話的方式，來傳達林佳龍疑似賄選的印象。

林佳龍表示，他覺得很訝異，原來除假新聞可充斥網路和手機訊息，連電話語音也可傳遞似是而非的資訊到大家的家裡，造成錯誤印象和社會不安；針對這起「以民調之名，行抹黑之實」的抹黑事件，他的律師已赴地檢署告發。

國民黨台中市黨部指出，林佳龍陣營涉嫌舉辦疑似賄選餐會，經8/29國民黨舉辦記者會揭露後，引發社會大眾關注，全國媒體均廣泛報導，台中地檢署亦表示梨山餐會案已分「他」字案調查，並成為影響台中市選情重要因素。

國民黨台中市黨部強調，黨部為瞭解輿情及民意，因此進行委託民調，調查內容均為媒體公開報導的事實，並經律師審閱；此舉為選舉常態，難道民進黨認為所有報導此事之媒體均在抹黑？要對所有報導和討論此事的媒體和民眾提告？

國民黨台中市黨部還呼籲林佳龍陣營，勿以濫訴壯膽，不要「烏龍提告 作賊心虛」！

(中時 )

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