我家門前有瀑布！基隆市區多處淹水驚現「黃河」

中山二路住戶樓梯出現「瀑布」傾瀉情況。（翻攝自基隆人臉書）

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新西路出現「瀑布」傾瀉情況。（翻攝自基隆人大小事臉書）
基金一路出現「黃河」。（翻攝自連淑慧臉書）
復興路淹水。（翻攝自基隆人大小事臉書）
復興路淹水。（翻攝自基隆人大小事臉書）
復興路淹水。（翻攝自基隆人臉書）
復興路淹水。（翻攝自張秉鈞臉書）
基隆市區水淹及膝。（謝立功提供）
基隆港陷入一片「黃海」。（謝立功提供）

狂雨倒灌！北北基昨（8）日多處淹水，基隆市今（9）日上午繼續遭到強降雨襲擊，各區淹水頻傳，中山二路及新西路更出現「瀑布」般傾瀉的景象，基金一路則陷入一片「黃河」中，引發民眾驚呼「人家門前有小河，我們家門旁則麼成了瀑布呀！」

基隆地區仍位於鋒面系統尾端，今日天氣屬仍不穩定，復興路、安一路、西定路、新西街、中山二路、基金一路等地都出現水淹及膝的情況，其中崇法街還路面隆起、道路破損，東信路、東光路大水從水溝噴出。另外根據中央氣象局今早8點20分針對全台8縣市發布豪大雨特報，基隆市山區更升級為「超大豪雨」區。

基隆市政府表示，因基隆地區仍位於鋒面系統尾端，今日天氣屬不穩定，白天會有短暫陣雷雨，降雨強度在大雨至豪雨等級之間，雷達迴波也顯示目前雲雨移入中，上午7時58分適逢滿潮。

市府指出，基隆市清晨防災等級再度提升為二級開設，市長林右昌上午8時至災防辦公室了解災情後，於9時30分至復興路212巷口、中山消防分隊附近勘災，接著前往新西街繼續勘災。

(中時 )

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