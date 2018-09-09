金門移工開心「聚賭」 博餅提前歡度中秋節

2018年09月09日 10:53 中時 李金生

移民署官員與移工朋友「聚賭」，大家呼么喝六玩起「博餅」的遊戲。（移民署提供）

中秋博餅已有300多年歷史，移工朋友體驗金門民俗樂趣。（移民署提供）

來自香港的新住民麵包師傅劉成祥（中）烘培美味港式月餅與大家分享。（移民署提供）

移民署也結合金門監理站製作多語看板，並透過有獎徵答進行法令宣導。（移民署提供）

營造多元友善的環境是移民署的工作目標之一。（移民署提供）

有緣千里來相會，移工朋友好開心！（移民署提供）

移民署金門縣服務站與金門大橋移工迎接中秋節來到，邀請來自香港的新住民麵包師傅劉成祥烘培美味港式月餅與大家分享，並「開賭」玩起中秋博狀元餅民俗遊戲，提前歡度美好假期。

連接大、小金門的金門大橋全長 5.4 公里，移工大多來自泰國，他們千里迢迢來到異鄉加入重大建設，每日工作十分辛勞。移民署金門縣服務站特地前進金寧鄉大橋移工宿舍，邀請來自香港的劉成祥師傅製作可口月餅，與移工朋友開心品嘗。

現場小露一手烘焙技藝的劉成祥師傅表示，他已在金門住了20幾年，很喜歡金門悠閒的生活步調，鄉親對外籍人士相當友善，自己在金門高中附近開設港式麵包店，也相當受到喜愛。

移民署還特別準備金門中秋博「狀元餅」的大碗公和骰子，讓移工朋友也在呼么喝六中，體驗已有300多年歷史的地方傳統民俗樂趣。

泰國籍的阿泰表示，金門環境好、人民友善，每年雇主都會讓他返國與家人團聚，「今年是第1次在金門過中秋，體驗了博餅遊戲，非常新鮮有趣，也有大家庭團圓的感覺!」

移民署也結合金門監理站製作多語看板，並透過有獎徵答進行法令宣導，提醒移工朋友注意本地法令，避免因文化隔閡和不諳法令而觸法，導致廢止聘雇關係，例如酒後駕車、無照駕駛、吸毒、竊盜或違反動保法或刑法等情事。

移民署金門行政中心專門委員陳祥麟表示，外來移工對國內產業、工程建設及家庭照護貢獻甚多，期待藉由關懷移工活動的舉辦，讓他們感受到政府與人民的溫暖與友善。未來仍將與相關單位持續辦理，營造多元友善的環境，讓移工朋友安心在台工作。

(中時 )