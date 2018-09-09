丟掉古典樂譜 鍾玉鳳用琵琶向世界大冒險

琵琶演奏家鍾玉鳳離開古典琵琶演奏的單一路徑，擁抱世界音樂。(大大樹提供)

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丟掉古譜，從傳統出走，鍾玉鳯以琵琶開啟創作之路，12年來首度出版個人專輯《擺(Pendulum)》登上歐洲最具公信力的世界音樂榜WMCE（World Music Charts Europe），第一次入榜就拿到第5名佳績，也為她從傳統出走的選擇作出肯定。

九歲起學琵琶，鍾玉鳳從國立藝專國樂科畢業，後來成為佛光大學藝術學研究所第一屆畢業生。鍾玉鳳不諱言學院給了她很好的訓練，建立她的演奏基礎，「但隱隱約約我也錯過了一些甚麼。」

鍾玉鳳說，國樂演奏到最後有一點流於反覆，「我覺得藝術最珍貴的是創造性，但是傳統民樂比較忽略這一點，這讓我開始去尋找。如果可以，我希望讓琵琶更自由，回到琵琶最根本的語言，讓它繼續滋長。」

鍾玉鳳是目前極少數能集演奏、創作、即興、跨界於一身的琵琶演奏家，她自2006年起開始發表自己的創作，試圖離開古典琵琶演奏的單一路徑，跨向不同樂類、文化與藝術形式。《擺》集結了她與多位長年合作的國際樂人的對話，「好聽是對話，其實我就是帶著琵琶出去和不同文化的音樂人對打，從印度打到瑞典、埃及跟美國，對打下來，我也更加理解異文化歌樂的律動、呼吸與線條。」

鍾玉鳳表示，《擺》的誕生過程經歷這些磨合，時有痛苦，「我從傳統流放，然後追尋，在混沌中震盪，這些轉換都是很珍貴的鍛鍊。」

WMCE音樂榜1991年由歐洲廣播電視聯盟（EBU, European Broadcasting Union）組織下11位電台製作人發起，每月由歐洲24個國家的製作人、主持人組成的評委會從全世界最新發行的「世界音樂」專輯選出他們的前10名最愛。知道入榜，鍾玉鳳受寵若驚，「每個音樂家尋找的方式不一樣，我透過創作跟跨界打開了我的眼界。」

(中時 )

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