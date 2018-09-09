Seiko城市路跑 女排陳菀婷邊跑邊玩很愜意

2018年09月09日 10:56 中時電子報 陳筱琳 ／台北報導 ／台北報導

2018 Seiko Super Runner城市路跑，9日清晨在雨勢中於總統府前廣場開跑，活動分成12.5公里「精準潛將組」及3公里「愛海洋組」，三位亞運國手羽球周天成、田徑陳奎儒、體操陳智郁及女排好手陳菀婷，擔任運動員大使，陪著3公里跑者一同享受路跑樂趣。

周天成昨晚才出席體育表演會，9日又起個大早參加路跑，接著還要立刻前往機場出國比賽，依然是精神奕奕，還是3公里組第一個抵達終點的人，比陳奎儒早一步完賽，他笑說：「我第一次參加路跑活動，沒想到人這麼多，就算大雨都澆不熄熱情。我們幾個原本一起跑著，一半後就決定我要提早回來，就加快腳步。」

陳奎儒擅長110公尺跨欄，他半開玩笑說：「以往訓練一次也只跑3000公尺，不會到3公里這麼長，可能我專攻110公尺，跑完這個距離後就比較沒力。」一旁的陳智郁接著說：「那我應該25公尺後就沒力了吧！而且我身材比較嬌小，可能另外三位跨1步、我要跨3步。之前從事競技體操運動是屬於無氧運動，有這個機會參加路跑這種有氧運動也很不錯，自己現在退休了，除了要完成學業，也全力協助後進們提升實力，以團隊陣容獲得東京奧運參賽資格。」

受到不少民眾喜愛的「阿非」陳菀婷，透露自己還蠻喜歡在這樣陰涼的天氣中跑步，感覺相當舒服，「我沿路跑沿路玩，還幫12.5公里組的民眾加油。」

本屆12.5公里女子組再度由路跑常勝軍傅淑萍奪冠，她說自己最今因為坐骨神經問題，狀況並不好，特別是今天又下雨，身體更不舒服，所幸仰賴多年累積的經驗順利以第一名完賽，這是她參加5屆Seiko城市路跑賽以來，第三度在女子組獲勝。

Seiko亞洲營業本部長河田芳克表示，這是Seiko第8年舉辦城市路跑賽，今年的主題是呼籲跑者愛護海洋、保護海洋，藉由呼籲跑者攜帶水杯、水壺接裝現場提供的飲用水，來減少使用一次性塑膠杯，提倡環保觀念。

(中時電子報)