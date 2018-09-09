掌上型寵物夯！藝術人林株楠養刺蝟有「藝」思

2018年09月09日 11:44 中時 盧金足

藝術人林株楠養的這隻刺蝟取名「賜福」，諧音是「刺福」，希望「刺蝟帶來福氣！」（盧金足攝）

在台中市經營藝廊的林株楠，養了一隻渾身是刺的刺蝟，每天都愛躲在屋子裡睡覺的小寵物，不吵也不鬧，睡著時縮成一團，起床後就拚命找吃的，笑稱「真的是養寵物如同養小寶寶！」讓他的生活帶來樂趣，水墨創作增添靈感，特別取名「賜福」，諧音是「刺福」，意即「刺蝟帶來福氣！」

林株楠閒暇時常信手拈來，一草一木在揮毫下顯得栩栩如生，藝術人性情奇特，果然連寵物都與眾不同；飼養一隻掌上型的刺蝟，睡著時縮成一團像球，起床時身體就剛始展現活力，一根根如同針般剛硬，有如穿了一件鋼針外衣，朋友看到圓滾滾的刺蝟，直呼「好酷！」

林株楠飼養寵物刺蝟4個多月，平常喜歡看網路直播拍賣，猶豫1個多月終於下手購買，原本想說買2隻可以互相作伴，結果居然只寄來一隻，原來是過於熱銷漏寄，網購的誤失，讓這隻刺蝟少了個伴，依舊不減對於寵物的疼愛，取名「賜福」，諧音「刺福」，盼以「刺蝟帶來福氣！」希望可以順利成長，帶來福氣與幸福。

刺蝟屬哺乳類動物食蟲目，夜行性活動，白天睡覺晚上才活動，怕冷又特別愛乾淨，飼養者必須多留意環境的溫度與整潔度。

家有一寵如有一寶，現在人不愛養小孩比較愛養寵物，而且寵物的類別也很多元豐富，說起養刺蝟的原因，林株楠表示，「特別喜歡牠帶刺卻又柔軟的身軀」，灰白的體色與他喜歡的水墨畫有異曲同工之處。

「我常常看著刺蝟傻笑！」林株楠說，餵牠最愛的麵包蟲，唧唧吱吱的好療癒，手掌大的刺蝟，需要戴手套才能放置於手中，大家天天關注這隻小可愛，已慢慢與林株楠培養起家人般感情。

全家人認真上網搜尋刺蝟的照顧方式，「賜福」讓一家人有了共同話題，養寵物拉近一家人的心，變成忙碌現代人的好朋友，「賜福現在很幸福」，也為全家人帶來幸福。

(中時 )