NBA》一眉哥撤換經紀人 將跟詹皇「同門」？

2018年09月09日 11:05 中時電子報 黃及人

根據《ESPN》9日報導，鵜鶘明星前鋒「一眉哥」安東尼戴維斯已經正式解雇原本的經紀人福切爾，等到15天之後將找尋新的經紀人，目前傳出「小皇帝」詹姆斯的經紀人瑞奇保羅最有可能出線，讓一眉哥跟詹皇宣告「同門」！

自從安東尼戴維斯2012年以狀元之姿加盟鵜鶘，福切爾就成為他的專屬經紀人，事實上當前戴維斯與鵜鶘還有3年合約(最後1年球員選項)，平均年薪高達2700萬美元，到了2020年夏天，戴維斯就可跳脫合約測試自由市場身價。

其實光從安東尼戴維斯上季身手來看，場均28.1分、11.1籃板與2.8火鍋皆創生涯最佳，更在考辛斯提前報銷的困境中，帶領鵜鶘一路殺進季後賽次輪，只要他能保持健康，下個球季更是僅次「小皇帝」詹姆斯的年度MVP人選。

所以安東尼戴維斯挑在當前這個時機更換經紀人，未免引發外界遐想，假如他在15天過後，真的投入瑞奇保羅的「Clutch Sports」門下，成為詹姆斯的「師弟」，代表兩年後的夏天，戴維斯有可能跳槽湖人跟詹皇成為隊友了嗎？

畢竟瑞奇保羅除了擅長幫助球員爭取高薪，更經常會讓旗下球員同隊打球，藉以換取更大的操作薪資空間，像是過往詹姆斯在騎士時期，包含崔斯坦湯普生、J.R.史密斯都是他的簽約球員，看來安東尼戴維斯也在考慮「抱團」了！

(中時電子報)