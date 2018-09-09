范冰冰涉逃稅事情大條 律師爆她有這「免死金牌」躲過蹲苦牢

2018年09月09日 11:05 中時電子報 吳品瑤

中國大陸一線紅星范冰冰近日捲入逃稅風波，甚至傳出她還多涉兩大重罪，眼見風暴越演越烈，然范爺事發至今已神隱百來天，幾乎人間蒸發未曾發聲過，外界甚至盛傳有北京高層透露她人被關牢裡「回不來了」，讓粉絲擔心不已，不過有律師以現行法規分析之，斷言范冰冰手握「免死金牌」，坐牢可能性不大。

北京資深法律專家劉巧玉今在微博貼出長文，分析范冰冰涉逃稅一案，表示說道逃稅，首先想到的「前車之鑑」是大陸百花獎影后劉曉慶，她當年相當走紅，然身為「曉慶文化公司」法定代表人，公司及個人涉逃漏稅人民幣1458萬(約6500萬台幣)，引發軒然大波，也逼得政府不得不出面處理，然她被抓後，並沒進監獄而是待在看守所，兩者最大差異就在於監獄是被判決有罪後待的地方，然看守所則是配合偵查之處，而劉曉慶案最終判決則是擔當總經理、負責財務工作的她的妹夫遭判刑3年，而她本人在看守所待了422天以不起訴結案。

反觀范冰冰雖涉嫌逃漏稅高達5000萬人民幣(約2億2500萬台幣)，名氣也比當時的劉曉慶響亮，同時還是名下多家公司的法定代理人，影響層面更廣泛，然因為「中國的法律改了」，2009年《刑法修正案（七）》對刑法201條偷稅罪做了重大修改，「納稅人採取欺騙、隱瞞手段進行虛假納稅申報或者不申報，逃避繳納稅款數額較大並且占應納稅額百分之十以上的，處三年以下有期徒刑或者拘役，並處罰金；數額巨大並且占應納稅額百分之三十以上的，處三年以上七年以下有期徒刑，並處罰金」。

修改後的法條中最關鍵的，莫過於「有第一款行為，經稅務機關依法下達追繳通知後，補繳應納稅款，繳納滯納金，已受行政處罰的，不予追究刑事責任」，律師依此分析，范冰冰涉逃漏稅方面是初犯，因此可能僅需補繳稅款、滯納金並接受行政處罰，將「不追究刑事責任」免入監服刑，而這並非偏袒范冰冰，僅是因為法律修改所致，不過在案件偵查過程中，司法單位會將接受調查的當事人控制起來限制自由，同時律師也要眾人注意，范冰冰補繳稅金及罰款很有可能是天文數字，「相信經過此事，會讓她在各方面做出一些調整，包括在心態上」。

(中時電子報)