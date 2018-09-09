醫院「太空艙」高壓氧治癒運動傷害

羅東高中三年級的吳婷琦是校隊跳遠好手，某次比賽跳躍落地造成腳踝受傷，在羅東博愛醫院復健科就醫後，已經康復可以正常訓練。（羅東博愛醫院提供）

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源自於潛水醫院的高壓氧治療，常見的適應症以一氧化碳中毒為大宗，羅東博愛醫院醫師指出，近期有臨床文獻證實高壓氧對癒合不良的骨折有治療效果，醫院的高壓氧治療中心讓運動傷害患者躺進外型宛如「太空艙」的高壓氧艙室，收治的2名就讀體育班學生，經過治療後都已恢復正常訓練。

羅東博愛醫院表示，羅東高商一年級的學生林首辰，國中時是田徑校隊，升高中後仍持續練跑，今年5月腳踝開始疼痛不適就診；羅東高中三年級吳婷琦是校隊跳遠好手，4月底一場賽事中她跳躍落地，聽到腳踝「啪」一聲，隨即感到劇痛腫脹後就醫。

復健醫學與高壓氧專科醫師何春生為2名學生安排X光和局部骨頭掃描，發現是因長期鍛鍊導致腓骨的壓力性骨折，考量學生是校隊重要一員且比賽在即，極需短時間復原為校爭光，經與學生和家長討論後，決定以高壓氧及復健治療同時並進。

今年5月起，兩生輪番來到羅東博愛醫院高壓氧治療中心，開始接受連續10次、每次半小時的單人高壓氧艙治療，躺進外型宛如「太空艙」的高壓氧艙室，在2大氣壓、純氧的治療下，使身體組織灌流增加、加速細胞修復、縮小受傷組織腫脹的體積。

院方指出，一般壓力性骨折嚴重者需要3至6個月的療程和復原，但2名學生歷經為期1個月的高壓氧及復健治療後，患肢疼痛幾乎康復，1個月後已經可以正常練習。

何春生表示，重複性壓力傷害造成的壓力性骨折，一般臨床並不常見，但常好發於長期從事高強度活動的選手和軍隊中強行軍等；遇到像壓力性骨折的運動傷害，最直接的方法就是休息3個月，全面停止可能傷害患部的訓練。

何春生表示，當時接到2生的罕見個案，便開始思考更積極的治療方法，經此次使用，證明成效極為顯著。

(中時 )

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