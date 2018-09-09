母親當年兵變 他31年後才知繼父是…

母親當年兵變，他31年後才知繼父是生父。(示意圖/達志影像)

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中時電子報
/綜合報導

北部地區一名潘姓男子身世被隱瞞31年，他一直以為母親離婚後改嫁的男子是他的「繼父」，直到「繼父」過世前告訴潘男：「孩子，我才是你真正的親生父親！」，讓潘男一時之間無法接受，經DNA鑑定，並提出否認推定生父之訴，才知自己是母親當年「兵變」，與外遇對象生下的孩子。

判決書指出，男子的生父及繼父都剛好姓「潘」，潘男生母40年前結婚，民國75年生下潘男，潘男被推定為潘母與前夫的婚生子女， 4年後潘母帶著孩子嫁給另名潘姓男子，直到前年9月，潘男「繼父」重病命危，才向潘男道出身世真相。

潘男繼父今年1月病逝，潘男循線調查出身世之謎，找來繼父弟弟(即潘男叔叔)驗DNA，結果親子鑑定報告顯示，他和叔叔存在父系血緣關係之機率高達99.7612225％以上。

潘男為了認祖歸宗，向法院提起否認推定生父之訴。潘男原籍上的「父親」出庭作證，他先當年結婚再去當兵，當了3年兵回來，妻子就離開了，直到後來才知道她在外面與別人生小孩。

潘母當庭承認兒子是與「小王」所生，表示在民國71年就與前夫分居，75年生下小孩。法官審理認為，潘男被推定為母親與其前夫的婚生子女，經過親子鑑定結果卻不是，確定潘男與戶籍登載之父不具親子關係，還他真正身分。

(中時電子報)

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