全中招！美打貿易戰最終鎖定這些商品

川普嗆聲「第3波貿易關稅」幾乎覆蓋了所有中國商品。中美貿易大戰可能打得不可開交，越來越難預測。(示意圖/Shutterstock)

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中時電子報

美國總統川普(Donald Trump)打貿易戰已經鐵了心，中美雙方恐怕要有心理準備，最後兩國領導人可能要打到見骨，才會罷手。因為川普打算「無限上綱」，可能概括所有進口美國的中國商品，都難以逃脫被徵收高關稅的命運。一個中國商品都不會漏掉，相當驚人。

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根據美國網路媒體《INFORUM》報導，美國總統川普可能這幾天就會針對總價值2000億美元的中國商品實行關稅措施。並且還打算啟動「第3波貿易戰」，準備下一輪將對2670億美元的中國商品徵收關稅。

然而，美國從7月開始已針對價值500億美元的中國商品徵收關稅。加上最新2波關稅大戰，川普威脅徵收的關稅總額已達5170億美元。但實際上，去年進入美國的中國商品總價值也才5050億美元。

如果以今年到目前為止，美國從中國的進口量比去年同期多8%的成長速度計算，今年中國進口量將會達到5480億美元。也就是說，川普嗆聲「第3波貿易關稅」已經幾乎覆蓋了所有中國商品。

川普徵收關稅意圖在於，迫使中國企業停止竊取美國的技術。並且希望有效遏止美國公司以商業機密，交換進入中國市場的機會。

所以，川普的確會將這場中美貿易大戰「無限上綱」。他最新的說法是，最後可能會針對「所有」進口美國的中國商品都徵收高關稅，這將讓美國與中國的貿易戰達到前所未有的等級。

美國康乃爾大學(Cornell University)經濟學家普拉薩德(Eswar Prasad)說，中美貿易戰的最後一戰如今變得更加難以預測，因為雙方都不斷增加攻擊和反擊的力道。川普的言論和舉動證實他必定會打到中國屈服為止，但中國國家主席習近平卻也不是好惹的，他也明確表示不會讓步。

(中時電子報)

文章來源：Trump threatens to expand trade war to all Chinese imports entering the US

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