青年後援會力挺　丁守中與蔣萬安「口對口」橡皮筋傳情

2018年09月09日 11:28 中時電子報 綜合報導

國民黨台北市長參選人丁守中青年後援會下午成立，同時舉行青年入黨Party，丁守中上台和年輕黨員大跳同手同腳的釘子舞，還爬上5名壯漢玩起「人體疊羅漢」。黨籍立委蔣萬安也被安排口啣木棒傳橡皮筋給丁守中，以「橡皮筋傳情」，象徵「環環相扣」、「一棒接一棒」，兩人默契十足。

丁守中會中也對年輕世代提出青年政策，包含求學、就業、安居三大層面。他強調，當選後會籌資成立新台幣100億元青創基金，以同額配合款方式，協助青年解決創業募資困難；另外，還有助學貸款零利率、打造最適育成中心環境等多項政策。

丁守中青年後援會成立大會今天現場充滿歡樂氣氛，黨主席吳敦義則大方地穿高腰褲加KMT潮T現身，T恤仍依舊紮進褲子裡。丁守中答覆媒體詢問時則笑著說，他覺得穿衣服各有各的Style，沒有什麼關係，「重要的是腦筋」。

丁守中除了與台北市議員參選人耿葳、林杏兒、青工幹部一同跳釘子舞，更在眾人慫恿下，爬上5名壯漢的疊羅漢頂端，最後大喊「凍蒜」，他也說，自己臨時被叫上去，完全沒有練過，但下面有壯漢撐著，「有什麼好害怕的！」

除此之外，主持人也邀請丁守中挑戰真心話大冒險，被問到覺得自己和蔣萬安誰比較帥，丁坦言是「蔣萬安」。

國民黨也特地歡迎新進30名年輕黨員入黨，由資深黨員替年輕人別上黨徽，營造勝利氣氛，現場熱鬧滾滾。吳敦義除了說活動非常精彩，加上有朝氣蓬勃的年輕人宣誓加入，是國民黨走上康莊大道的重要一步。

(中時電子報)