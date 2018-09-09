99狗狗節 他用8張卡片說出警犬祕密

警犬祕密大公開。（取自NPA署長室臉書）

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中時
警犬祕密大公開。（取自NPA署長室臉書）
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你知道9月9號是「狗狗節」嗎？警政署近年積極推廣成立專責警犬單位，NPA署長室也特別在9日以圖說方式，公開警犬挑選及訓練，以及目前在警界扮演的角色和功能，希望社會大眾一起對這些在治安工作的幕後功臣，能夠有更多的了解。

警政署指出，在「99」與「狗狗」閩南語發音非常接近的這一天，被定為毛小孩的專屬節日。為了慶祝，狗狗們通常會獲得比平常更多的陪玩、大餐，以及無限摸摸等禮物。所以隸屬警政署警犬隊的小夥伴們，也不例外的會有領犬員帶著牠們一起開心的慶祝一番。

警政署表示，平常陪著警察努力工作的警犬們，在憨憨可愛的外表下，卻又有著許多「人類做不到」的特殊技能。這樣的極度反差萌，擄獲了不知道多少人的芳心，也讓大家對牠們充滿了好奇。

所以，趁著狗狗節，警政署向民眾介紹一下這群可靠的小伙伴，一起替牠們祝賀。

(中時 )

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