MLB》不在乎第二度10敗 陳偉殷有更在意的事

2018年09月09日 11:37 中時電子報 鍾亞芳 /綜合報導 /綜合報導

陳偉殷9日面對海盜4局就失3分退場，苦吞本季第10敗，為他7年大聯盟球季第2度有雙位數敗投。他坦言此役表現確實不佳，但他並不不在意勝敗數字，「內容更重要，做不好就要檢討，修正過來。」

陳偉殷此役先發在2、4兩個半局遭遇麻煩，不但被擊出安打還出現保送，他只投了4局就退場，用了86顆球，被擊出5支安打，投出3次四壞保送與6次三振，失3分皆為責失分，防禦率來到4.72，承擔敗投(6勝10敗)。

談到自己此役的表現，陳偉殷坦言不如上一場來得好，「我沒有辦法很簡單的讓打者出局，他們今天的策略就是盡量把球破壞掉，讓我多投一點球數，被對手一直打出界外，就會想辦法想引誘他們，如果沒辦法引誘到就會變成壞球。」

不過陳偉殷並不在意用球數偏多，他說：「我想降低傷害，多用球數也無所謂，只要讓他們打不好，我的投球策略就算是成功。」

陳偉殷此敗為本季第10敗，同時也是他7年大聯盟生涯繼第1個球季後，再度有單季雙位數敗投的成績，不過他並不把帳面成績當作唯一考量，「這只是1場比賽，我不會因為拿了10敗或20敗就覺得今年很糟。比賽一定有輸有贏，這就只是一個結果，我不在乎結果，比較在乎內容。」

「投得內容好的時候結果不一定會好，投得內容差的時候，結果也不見得是壞。我不會因為輸掉就懊惱。今天做不好就檢討內容，修改之後讓自己有目標，讓自己變得更好。」陳偉殷說。

(中時電子報)