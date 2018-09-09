吳音寧想幫助農民 農業專家：但農民挺韓國瑜

北農總經理吳音寧。（本報系資料照片）

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中時電子報
/整理報導

北市府與台北農產運銷公司近日因第一果菜批發市場改建案槓上，北農總經理吳音寧所提改建版本號稱可為市府省下11億預算。對此，「Linbay好油」表示吳音寧既選擇不備詢，就低調就好，沒想到不甘寂寞去配合政治操作。更感嘆當初吳音寧說要幫助農民，結果現在卻進入體制之中成為弱勢的壓迫者，反倒是韓國瑜過去做法讓農民挺他。

對於吳音寧的第一果菜批發市場改建事件，從事農產運銷相關的粉絲頁「Lin bay 好油」的版主好油表示「當吳音寧選擇不到議會質詢的時候，她就應該繼續堅持而且保持低調。但她還是不干寂寞的配合民進黨市議員簡舒培做了市場改建的操作，如果她有能力操作好這些細膩的事務，那她今天也不會把自己搞成這個樣子，事實證明，她再度把自己推入深淵裡面，而這個案子又扯出了她極力隱藏的北農董事高價九州團，她現在該如何對這個案子收尾呢？」

而好油更指出北農連結供銷端（農民及合作社）及承銷端（承銷商及零售商），應該要站在中立的角色上，但當北農經理人的角色是由政治決定時，就不可能絕對中立。若選擇向供銷端傾斜，就必須把批發價拉高，供銷端才會有更好的獲利，過去韓國瑜就是這樣搞，所以能讓合作社和農民挺他，但批發價變高的情況下，承銷端的成本就上升，北農當然也會有一票反韓國瑜的勢力。

但在吳音寧主持下的北農明顯傾向承銷端，這可從北農交易價格長期偏低看出，照理說，吳音寧身自溪州這種農業區，應該會傾向供銷端，但北農今年長期果菜價偏低其實只對承銷商有利，甚至她還受到七大蔬果公會的力挺，說她是歷任以來最好的總經理，農民討厭她，承銷商稱讚她，這就是北農選擇向承銷商傾斜的結果。

好油感嘆吳音寧過去是有理想的人，她的上任曾經讓農民寄予無限希望，希望她能領頭改革已經僵化腐敗的農產運銷制度，但她並沒有完成想要幫助農民的使命，反而讓農民這一年來在低菜價中吃盡苦頭。不過，社會運動者進入體制之中反而成為弱勢的壓迫者一點都不讓人意外，因為吳音寧是這樣，陳吉仲也是。

對於好油的評論，批踢踢網友表示「DPP菜蟲菜蟲的罵，其實是罵到自己人」、「被世間說中了呀，南北菜蟲大串連」、「看到這報導也蠻驚訝的，我覺得吳應該是狀況外。他不是不懂就是被盤商騙，以為她平穩菜價是政績，卻沒想到穀賤傷農。農民直接出來罵她對她絕對是硬傷，真不知道她還能怎麼凹。農陣出身結果做的事情卻是傷小農助盤商，我覺得事情大條了」，更有網友表示好油有勇氣點出這件事情，但要做好被文青攻擊的心理準備。其實我覺得有件事情很詭異，吳音寧一直說自己最挺農民，這波爭議反而沒看到有農民出來幫她說話」。

(中時電子報)

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文章來源：Linbay好油臉書

文章來源：PTT論壇網址

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