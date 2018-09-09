權益不變!中市府允諾照原收費助保母轉托育準公共化

2018年09月09日 11:46 中時 陳世宗

台中市截至今年7月，協力保母3752位、協力托嬰中心119家，每位保母平均收托2位幼兒，收托幼兒數全國最多！（陳世宗翻攝）

台中市政府104年起推動「托育一條龍」政策，創造托育就業市場，讓台中市送托率全國第一，成效獲得肯定。市長林佳龍與居家托育人員舉行座談時表示，為讓台中的協力保母能順利轉銜中央的托育準公共化政策，市府將協助保母依照原收費加入準公共化，權益不受影響。

針對日間托育費用上限，則依照台中市家庭可支配所得酌予調整，從原來的1萬6000元調高到1萬7863元。同時，也放寬個案審議機制，申請期限從2年縮短為1年，審議指標也對保母更加友善。社會局也將針對現行收費1萬2000元的地區，研議定價是否有往上調整的空間，讓保母獲得相對等的收入。

林佳龍昨日在社會局長呂建德的陪同下，與居家托育人員座談交流，托育人員發展協會理事長鍾情婷也出席，許多保母也到場關心。

林佳龍表示，台中市已有「托育一條龍政策」，中央導入新的政策，這段時間需要轉銜、對接，但市府在托育預算上只會增加、不會減少，希望把省下來的部分持續用於托育。少子化是國安問題，政府應該促進更好的托育環境，並以正面的態度肯定有人願意來幫我們照顧孩子，感謝大家的付出。

林佳龍強調，台中市最早整合0至6歲托育，推出「托育一條龍」政策，托育經費不會無限制膨脹，因孩童6歲後即進入12年國民教育！社會總支出與要投入多少資源可以計算。這次中央推動準公共化政策，也許一次無法馬上解決所有問題，但市府建立機制，能夠解決的問題加以解決，中央的部分也會請台中市籍立委爭取，讓政策更完善。

有保母反映，行政院主計總處107年8月公布消費者物價指數，年增率漲1.53%，唯有育兒相關費用都沒有調漲過，影響托育人員的基本生活需求，盼全示托育費用應同工同酬，讓政策一致並更具公平正義。她們主張應修正提高台中市的公告托育費用，讓全區全部統一以最高價參與個案審議機制，提供托育人員合理且穩定的工作保障。

林佳龍強調，不論是「托育一條龍」或現在加入的準公共化政策，都有透過個案審議調價的機制，且為了因應準公共化也放寬個案審議機制，申請期限從2年縮短為1年，審議指標對保母更友善。

行政院「準公共化托育」政策在今年8月上路，即是以台中托育一條龍為典範，另中央準公共化政策補助只到2歲止，市府延續既有政策，全國獨有持續提供2歲至6歲送托的幼兒每月3,000元補助，整合中央及地方政策，發揮1+1大於2的功效。

社會局強調，截至今年7月，台中市協力保母3752位、協力托嬰中心119家，每位保母平均收托2位幼兒，收托幼兒數全國最多；托育一條龍106年受益人數1萬6351人，平價托育涵蓋率達2成以上，平價保母、托嬰中心涵蓋率，全國最高。

(中時 )