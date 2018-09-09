與蔡依林愛犬同宗 取名「來進財」果然變成招財狗

2018年09月09日 11:46 中時 盧金足

有招財運的「賴進財」，與明星蔡依林的愛犬「Woohoo」同為比熊犬，全身雪白毛捲捲澎澎，非常討人喜歡。（盧金足攝）

「進財」參加台中市政府動保處委外辦理的狗狗訓練課程，在專業的訓犬師指導下，變成外表跟行為都可愛的毛小孩。（盧金足攝）

寵物取名學問大！台中市賴姓民眾家中飼養的比熊犬「進財」，全名「賴進財」，主人的取名淺顯易懂，每次呼喚「來~進財」，就是開心！

「你的寵物叫什麼名字！」有的會因毛小孩外型或飼養時機、地點取名，天天喊毛小孩的名字，也會帶來好心情，一般飼主是怎麼幫家中的寵物取名呢？有的依狗毛顏色喚名，「黑狗叫小黑、白狗叫小白」，變成狗界的「菜市仔名！」

賴姓民眾2年前剛好朋友家中母狗生了3隻幼犬，賴姓民眾於是領養1隻作伴，正當為取名左思右想時，某日朋友來家中玩衛生麻將，這隻圓滾滾的小小比熊，在桌下跑來跑去想找媽媽撒嬌，媽媽一把抱起讓他坐在腿上，「哈哈！不到3分鐘媽媽自摸了！」

牌友錯愕之餘，本以為是偶然，但換爸爸抱，「爸爸也胡了！」眾人紛紛笑說「狗來富！狗來富！」小狗招來旺旺的好手氣，從此小小比熊犬叫命名為「進財」，每次玩牌時大夥都搶著分進財好運，頻頻高呼，「來~進財（賴進財）！」

這隻招財的「賴進財」與明星蔡依林的愛犬「Woohoo」同為比熊犬，全身雪白毛捲捲澎澎，非常討人喜歡。

賴姓民眾說，「進財」個性溫和愛交朋友（狗友），也愛跟爸爸媽媽撒嬌，但小時候卻是個讓爸媽傷腦筋的毛小孩，因為外型可愛，朋友看到總是搶著要與「進財」玩。

有次「進財」玩到嗨翻天，居然跑上友人的身上舉腳尿尿，讓爸爸媽媽的臉都綠了，連忙向朋友道歉。

幸好幫「進財」報名參加台中市政府動保處委外辦理的狗狗訓練課程，在專業的訓犬師細心指導下，「進財」終於變成外表跟行為都可愛的毛小孩。

(中時 )