司馬昭之心！扁拋台獨公投議題 目的並非獨立建國

前總統陳水扁促蔡英文推台獨公投明確表態，「不想成為中國的一部分」。（報系資料照片）

友善列印
中時電子報
/綜合報導

前總統陳水扁日前接受《產經新聞》專訪，強調「受到來自中國強力外交、軍事壓力的台灣，現在正處於非常危機的狀況」、「必須早日舉行公投，將台灣的聲音傳到全球」。一般認為，他此舉是希望在統獨光譜中確立獨派共主地位，一來累積政治能量，二則爭取特赦。國民黨前立委孫大千今天就在臉書指出，扁力推「台獨公投」，究竟是真的胸懷獨立建國的志向？還是故意出難題給小英，惹禍生事，借機施壓，逼迫她宣布對你特赦呢？他直言，陳水扁，你真的是「司馬昭之心，路人皆知。」

針對陳水扁拋台獨公投議題，陸委會主委陳明通日回應，「中華民國台灣是現狀，也是現階段最大公約數」，但陳水扁隨後在臉書坦言，沒有辦法接受陳明通的說法，強調「台灣」才是現階段最大公約數，「中華民國台灣」或「中華民國」都不是！

孫大千今在臉書PO文說，扁在擔任總統的八年中，為什麼不敢公開主張，「沒有辦法接受中華民國是全台灣人民的最大公約數」呢？「你現在突然轉型成為一位極端的台獨人士，究竟是為了台灣人民？還是為了掌握獨派的政治能量，好讓你能夠繼續呼風喚雨，縱橫政壇呢？」

孫大千更質疑阿扁，難道忘記扁案發生時，他是怎麼用一副「兒皇帝」的態度，向美國政府求救喊話的嗎？在他心中，沒有台灣，沒有中國，只有美國吧？還有什麼資格談「台灣中國，一邊一國」啊？

(中時電子報)

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