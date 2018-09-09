2018體表會精彩非凡 蕭敬騰壓軸演出與國手同樂

歌手蕭敬騰在體表會壓軸演出。（體育署提供）

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中時電子報
／綜合報導
體表會的高空特技令觀眾嘆為觀止。（體育署提供）

教育部體育署主辦的2018 SUPER STAR體育表演會8日於臺北小巨蛋隆重登場，揭開107年國民體育日系列活動序幕，頂尖運動員透過出奇不意的表演方式與節目設計，精彩熱力的演出再次顛覆國人對體育運動的想像。

體表會代言人郭婞淳（左二）、盧廣仲（右二）與主持人浩角翔起。（體育署提供）

教育部體育署今年邀請打破世界紀錄的金牌舉重選手郭婞淳與廣受青少年族群喜愛的創作鬼才兼演員盧廣仲，攜手擔任本年度國民體育日代言人，宣導國民體育日的三免費一優惠活動。

8日的體育表演會是今年國民體育日三免費一優惠活動首項免費活動，由主持人浩角翔起帶領大家一起進入體育表演最高殿堂。一開場臺師大競技體操隊揭開序幕，而這次獲得亞運體操單槓金牌及地板銀牌的唐嘉鴻也在表演尾聲亮相，帶來體操力與美精湛的演出。

亞運羽球銀牌國手周天成也在體表會獻技。（體育署提供）

包括羽球、排球及高空特技等十組表演團體前所未有的精湛演出，更是獲得全場掌聲。亞運銀牌羽球一哥周天成也在表演中展現帥氣的殺球；亞運銅牌中華男排，如黃建逢、戴儒謙及林宜暉等多位球員也都上台獻技！

壓軸更邀請到熱愛籃球與運動的金曲歌王蕭敬騰，透過爆發力十足的歌聲，為臺灣體壇的每一位選手喝采，推向體育表演會新高潮。

教育部部長葉俊榮表示，每年推行國民體育日，無論是老年人、中年人或年輕人，都應該要保持良好的運動習慣，才能常保身體健康，歡迎國人一起來響應，相關活動請上網搜尋「i運動」或至i運動FB粉絲團查詢。

(中時電子報)

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