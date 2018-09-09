威脅最強！山竹颱風最快下午增強為中颱

山竹颱風最快今天下午增強為中颱。翻攝中央氣象局

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中時電子報
　

這個月7日成形的第22號輕颱山竹，強度增強了，中央氣象局表示，由於海洋條件適合生長，山竹最快於今天下午增強為中颱，預計周末起影響台灣，其中下周日影響最大。

根據中央氣象局今天上午8時最新資料顯示，第22號颱風山竹強度略微增強，中心位置在台北東方約3600公里海面上，以每小時33公里速度，向西進行，氣象局估將朝巴士海峽方向移動。

中央氣象局預報員吳依帆表示，由於海洋條件適合山竹成長，目前已達輕颱的上限，最快今天下午增強為中颱，不排除再增強為強颱。他並說，山竹颱風路徑已略往南修正，本周周末（15日）起台灣即會受颱風外圍環流影響，周日影響最大。至於是否會登陸仍須觀察。

預報員劉宇其表示，山竹現距離台灣遠，但大氣環鎮流適合發展，未來接近台灣時，恐有增強到中颱至強颱的等級。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄也指出，「山竹」受太平洋高壓的氣流所導引，偏西再轉西北西進行，沿途環境高低層風切小、海洋熱含量大，將一路增強直到台灣附近，極可能是今年鄰近台灣強度最強的一個，週六(15日)起三天，其威脅台灣的機率相當高，不可輕忽！

至於另一個低氣壓，由於有可能成為熱帶低氣壓，甚至輕颱，中央氣象局會密切注意該低氣壓發展。

(中時電子報)

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