蝦皮加碼！《9.9超級購物節》三大超商0元免運

2018年09月09日 11:55 中時電子報 綜合報導

蝦皮購物年度盛事《9.9超級購物節》來到最高潮！除了結合SKII、Dyson、小米、三星等眾多強勢品牌，祭出最低1折起等優惠，9/9當天更是結合三大超商加碼推出限定$0免運，強力應援蝦皮《9.9超級購物節》！

9/9限定加碼！全家、萊爾富、OK三大超商 $0免運

蝦皮購物引領台灣及東南亞年度購物狂潮，今 （9/8）加碼公布，蝦皮《9.9超級購物節》自9/8 12:00起，加碼釋出人人皆有9.9限定運費抵用券，消費者只要上網領取，即可在9/9全天享有全家、萊爾富、OK三大超商$0免運！9/9當日於蝦皮下單使用7-ELEVEN取貨還可獲得7-ELEVEN CITY CAFÉ中杯冰拿鐵乙杯1。

Lamigo球員應援《9.9蝦拼趴》公益義賣限量球衣。（廠商提供）

蝦皮購物x Lamigo《9.9蝦拼趴》現場加碼50萬購物金 球員響應公益熱鬧開趴

迎接蝦皮購物年度盛事《9.9超級購物節》，蝦皮購物首度與Lamigo桃猿職業棒球隊合作，於9/8-9/9兩天於桃園青埔國際棒球場舉行《9.9蝦拼趴》，除了蝦皮購物平台上提供千萬購物金外，9月8日、9月9日連續兩天的《9.9蝦拚趴》活動現場再加碼超過50萬購物金給熱愛棒球的粉絲！

活動現場除加碼50萬購物金給熱愛棒球的Lamigo球迷外，王柏融、王溢正、廖健富等Lamigo球員與LamiGirls成員當天穿著蝦皮購物聯名款簽名球衣，由紐約時尚週設計師Justin周裕穎所設計，會同步在蝦皮商城Lamigo官方旗艦店義賣4，限量共40件；其他限量義賣商品還包含99蝦拚帽、99蝦拚巾，以及由紐約時尚週設計師Justin周裕穎所設計的99蝦拚T，所得將捐贈給桃園市2019第三屆桃園盃全國三級棒球錦標賽，幫助台灣基層棒球發展！

此外，《9.9蝦拼趴》邀集蝦皮購物平台上的MIHONG、快車肉乾、GAP、SAMSUNG、及禾聯等品牌共襄盛舉，現場Lamigo球員也將換上創意球衣變身「小雞麵」、「包屁衣」、「除汗神器」…等，想看「小雞麵」揮出中外野方向全壘打、「包屁衣」三振對手嗎？歡迎蝦皮購物與Lamigo球迷，到現場看球做公益！

LamiGirls應援《9.9蝦拼趴》公益義賣限量球衣。（廠商提供）

註1: 9/9蝦皮下單7-ELEVEN送冰拿鐵：

民國107年9月9日 (00:00-23:59)，於蝦皮購物下訂單並選擇使用7-ELEVEN取貨服務，即可獲得7-ELEVEN CITY CAFE中杯冰拿鐵乙杯，共15萬組。

每筆訂單及每個蝦皮帳號限獲得乙次，數量有限送完為止。將以訂單成立時間認列，取消之訂單將不予列入。

註2: 蝦搖一波活動內容：

挑戰10秒內快速搖手機獲得蝦幣，搖好搖滿就有機會抽驚喜獎，總金額超過500萬蝦幣。

活動時間：

Super!蝦搖一波(9/8)：00:00, 09:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00, 21:00, 23:00

9.9蝦搖一波(9/9)：00:00, 09:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00, 21:00, 23:00

註3: 你下單蝦皮買單，9大品指定牌如下：

台灣萊雅、LEVI’S、嬌生、嬌聯、emart、Gap、Samsung、PHILIPS、快車肉乾

註4：蝦皮購物聯名款簽名球衣義賣

參與球衣義賣球員：王柏融、王溢正、廖健富、陳禹勳、陳俊秀、朱育賢、詹智堯、林泓育、林承飛、郭嚴文

參與球衣義賣LamiGirls：倪暄、曲羿、羚小鹿、籃籃、紅豆、苡萱、沐妍、孟潔、琳妲、陸筱晴

(中時電子報)