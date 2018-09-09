鄭義溶訪陸會楊潔篪 介紹訪朝成果

2018年09月09日 12:00 旺報 呂佳蓉

青瓦臺國家安全室室長鄭義溶8日上午作為南韓總統文在寅的特使訪華後當天回國。除了介紹訪朝成果、磋商朝鮮半島與中韓關係，鄭義溶表示，他和楊潔篪商定爭取文在寅與習近平在今年下半年的多邊峰會上舉行會談，並為習近平早日訪韓而繼續磋商。

日前率南韓總統特使團訪問朝的鄭義溶在北京會晤中共中央政治局委員楊潔篪，介紹5日會見北韓國務委員會委員長金正恩等訪朝結果並討論半島局勢與中韓兩國之間相關事宜。

鄭義溶在回國之後接受記者採訪時表示，他在北京同楊潔篪就近期半島局勢、發展韓中兩國關係的方案進行廣泛磋商。中方期待即將舉行的文金會與在聯合國大會期間舉行的美韓領導人會談將對半島問題得到突破帶來良機，並將為此予以合作。中方對韓國總統特使團的訪朝結果予以高度評價。

鄭義溶表示，去年文在寅訪華後，中韓兩國決定加強在多領域合作。雙方商定進一步發展合作關係，如有必要將隨時像今天這樣進行安全戰略對話。

鄭義溶當地時間8日上午10時與陸駐韓國大使邱國洪一同飛抵北京首都機場，接受中國政府和韓國駐華使館負責人迎接，11時30分鐘在釣魚臺與楊潔篪舉行會晤並共進午餐，會晤時間共4個小時。此外，與鄭義溶一起訪問朝鮮的國家情報院院長徐薰9日將同樣以總統特使身份訪日，10日會晤日本首相安倍晉三介紹訪朝結果。

(旺報 )