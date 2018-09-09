新竹》馬前總統竹市竹蓮市場掃街拉票 希望大家大賺錢、賺大錢、錢大賺

前總統馬英九9日上午在竹蓮寺主委、副議長許修睿（左）、市長參選人許明財（右）的陪同下，到新竹市竹蓮寺參拜。（陳育賢攝）

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馬英九9日上午到新竹市竹蓮寺參拜，並與參選人、支持者合影。（陳育賢攝）
馬英九9日上午到竹蓮市場掃街拉票，受到大批民眾爭相握手，婆婆媽媽們更是排隊要求合照，展現超高人氣。（陳育賢攝）
馬英九9日上午到竹蓮市場掃街拉票，受到大批民眾爭相握手，婆婆媽媽們更是排隊要求合照，展現超高人氣。（陳育賢攝）
馬英九9日上午到竹蓮市場掃街拉票，受到大批民眾爭相握手，婆婆媽媽們更是排隊要求合照，展現超高人氣。（陳育賢攝）

前總統馬英九9日南下新竹市陪同國民黨提名市長參選人許明財掃街拜票，隨後則到竹蓮市場拉票，受到大批民眾爭相握手，婆婆媽媽們更是排隊要求合照，展現超高人氣，他在竹蓮寺致詞時也不忘祝福鄉親們實現最希望的願望就是國泰民安、身體健康，大賺錢、賺大錢、錢大賺。

馬英九昨天用國、台雙語穿插表示，他很高興來竹蓮寺參拜觀音，而他小時候住在艋舺的龍山寺旁邊，龍山寺拜的就是觀世音菩薩，所以他從小是拜觀音長大的，對於觀音比較熟悉，而竹蓮寺則是新竹的地方信仰中心，在地方有很重要的安定力量。

他說，竹蓮寺的主委許修睿本身也是市議會的副議長，本身樂善好施，很有善心，這才是真正的做公德，他要對許主委表達敬佩之意。

而許明財過去在市長任內，在新竹市推動了很多福國利民的政策，讓大家感受到他推動市政的雄心，這次他繼續參選，也是希望更進一步提升新竹，希望他能心想事成。最後他也期盼國泰民安、風調雨順，祝福國人鄉親身體健康，大賺錢、賺大錢、錢大賺。

(中時 )

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