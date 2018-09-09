美網》打贏小威卻被噓 大坂直美好冤

大坂直美(左)在美網決賽打敗小威，摘生涯首座大滿貫。(美聯社)

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中時電子報

小威廉絲(Serena Williams)在美網決賽多次違規遭罰分，最後輸掉比賽引起軒然大波。小威的法籍教練穆哈托魯(Patrick Mouratoglou)被主審抓到違規向小威打手勢，這本不是什麼大事，但小威反應異常激烈。

穆哈托魯賽後承認自己確實違規打暗號，提醒小威何時該上網或守底線，但是他說大家都在違規啊。確實有些教練和選手會這麼幹，比如說納達爾(Rafael Nadal)就是個慣犯，只是穆哈托魯的小動作被ESPN鏡頭逮個正著。

小威嗆主審：「碰到男選手你就不敢罰。」言下之意，大家都違規，「為什麼針對我，因為我是女人？」違規就是違規，這種辯詞顯然無法撼動主審的判決。

美媒指出，這不是小威首次輸球發飆，她在美網輸球時特別容易「舊疾復發」，這其實是她生涯第3度在美網輸球之後情緒失控。倒楣的大坂直美不幸正撞在這槍口上，挑了一個最不好的場地打敗小威。

小威向主審解釋：「我拿了那麼多冠軍，我從來用不著作弊。」然而不需要作弊的其實是大坂直美，她首盤就打得小威毫無招架之力，第2盤即使沒有爭議判決，小威顯然也不是對手了。

儘管大坂直美還是贏了，小威卻讓這場勝利充滿爭議，現場觀眾的噓聲顯然是針對爭議判決，但讓人搞不清在頒獎的時候，大坂直美臉上掛的是感動還是委屈的眼淚。

(中時電子報)

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