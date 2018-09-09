雙重利多 中市這4區升值潛力旺

2018年09月09日 12:28 中時 盧金足

位於台中市單元二重畫區的「精銳博」，面向生態公園視野遼闊，更緊鄰兒童公園，與社區的綠意相串聯。（盧金足攝）

台中市房市受惠交通建設利多，加上招商引資挹注，地價、房價雙漲效應發酵，推案量較去年增加37.2％，南屯、北屯、潭子、清水成為發展亮點區域，如精銳、遠雄、聚合發、總太、永福、久樘等建商卡位搶占先機，升值潛力可期。

單元二重畫區在此波房市漲勢表現最為強勁，陸續有個案站上5字頭房價。標榜都會中森林宅的「精銳博」，坐擁2000坪綠海視野，吸引不少注重退休、自住族群，東臨八期，西接烏日副都心，後勢補漲效應可期。

開發成熟的八期在鄰近單元二房價效應牽引下，加上捷運綠線、國民運動中心及文心秀泰商場等利多推升生活機能性，房市動能更顯有力，近而磁吸不少自住客搶進。

遠雄建設「文心匯」新成屋完銷告捷，即將進場的34層鋼骨大樓「遠雄八期新案」，正對G12站，潛銷預約熱烈。

而八期正核心的新成屋聚合發「湖心泊」，臨近南屯新開幕的文心秀泰商場、好市多，符合換屋自住客需求買氣暢旺。

北屯人口成長率居台中之冠，住屋需求大增，尤其親民房價對年輕家庭置產或精明的換屋族來說，具有相當吸引力，如總太地產「東方悅」位在太原水岸第一排，銷售成績亮眼。

另一黃金熱區為洲際娛樂商城首排的永福地產「洲際W」，鄰近台74線，未來將有連接台中港、台中國際機場的雙港輕軌捷運，享崇德、洲際雙商圈，聯外交通、生活機能佳。

台中交通建設利不只造就捷運綠線沿線房市火熱，通車台鐵高架的捷運紅線部分站點也被建商相中為下一個上漲區域，尤其潭子區仍有2字頭房價最為看好，如久樘開發在潭子弘富重畫區的新案，鄰近弘文高中、紅線栗林站詢問度熱。

此外，台中市推動「大台中123」、「雙港副都心」、「台中港2.0計畫」等政策藍圖的海線清水，今年底有「台中港三井OUTLET PARK」啟用，未來還有捷運藍線以及第十座國民運動中心，房市也備受激勵。

該區熱銷指標案「遠雄之星6」基地規模超過三千坪，全街廓開發並以美式休閒風格為設計，強調高CP值全齡公設，且提供結構體、防水、地壁磚三大延長保固，吸引眾多在地、跨區客群矚目。

(中時 )