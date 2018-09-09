范冰冰涉案神隱 一探北京工作室傻眼「根本不存在」

2018年09月09日 12:20 中時電子報 吳品瑤

中國大陸紅星范冰冰驚傳逃漏稅，後又爆出涉入銀行超貸、貪腐等，三大罪纏身的她已神隱超過百日毫無音訊，近日還有北京高層向媒體透露她「回不來了」，讓外界議論紛紛，而跟范爺相關的人、事、物也受到高度關注，昨有陸媒親身探訪范冰冰擔當法定代表的兩間工作室，被人去樓空的景象嚇傻眼，直呼根本如同「幽靈公司」。

有清潔人員透露范冰冰旗下的美濤中藝公司很少人造訪，比較像是個放東西的庫房。(翻攝自《鳳凰網》啟陽路4號)

據陸媒《鳳凰網》報導，范冰冰在北京共登記了2間公司，分別是北京美麗宮文化交流有限公司及北京美濤中藝文化傳媒有限公司，前者是去年開設的，資本額約300萬人民幣(約台幣1367萬)，地點在朝陽區江蘇廣電大樓的11樓，然媒體實際現場查訪，該層樓只有科技公司、旅行社及數據公司，分別成立登記3年、15年、4年之久，並非新搬入，且大樓清潔人員、保全等都表示「沒聽說范冰冰的公司」。

至於另一間位於北京東門區保利大廈的美濤中藝公司，約15坪大小的辦公處，玻璃上確實貼著「范冰冰工作室」字樣，然大門緊鎖，透過玻璃門可以看見裡頭掛著范冰冰主演的影視作品海報，懸掛的日曆也翻到2018年7月，一名清潔人員透露很少人來這個地方，今年更少，「這裡就像是一個庫房，存放點東西」，大樓管理員則表示不清楚是否有人來辦公。

(中時電子報)