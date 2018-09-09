安金會遲遲沒著落 陸學者：朝鮮問題 日本份量相對低

2018年09月09日 13:49 中時 楊家鑫

北韓領導人金正恩日前確認將對俄羅斯進行正式訪問，屆時將與俄羅斯總統普丁會面。相較之下，同處東亞的日本與北韓就沒那麼熱絡，日本首相安倍晉三與金正恩的「安金會」遲遲沒有進展。對此，陸媒引述中國國際問題研究院研究員楊希雨指出，一方面是在美國影響下，日本對朝強硬，使兩國關係冷淡；另一方面則是在朝鮮半島問題中，日本份量相對較輕。

大陸央廣報導指出，今年金正恩會見了中方領導人，並計畫在本月與韓國總統文在寅進行第三次會晤，當下又著手準備正式訪俄。相比之下，同處東亞的日本與北韓，聯繫看似就沒那麼熱絡了。

針對「安金會」遲遲沒有進展，中國國際問題研究院研究員楊希雨認為，目前金正恩在東北亞展開活躍的外交，卻唯獨冷戰日本。第一個原因就是日本當前採取了一種緊隨美國，甚至比美國還要強硬的立場，美國立場說敦促北韓棄核，同時保持高壓政策，這得到了日本的全力支持，甚至日本也一直強調對北韓的制裁不能放鬆。

他說，這種強硬政策，恰恰阻礙了自己想與朝對話的政策，也就是說，日本現在對朝政策是自相矛盾的，一方面要謀求同北韓對話，另一方面又極力保持對北韓的高壓。

楊希雨表示，第二個原因則是，在當前朝鮮半島有關各方互動當中，日本的角色分量是最輕的。當前互動主要是在朝美、朝韓、中朝，這四家之間進行。俄羅斯和日本在核問題、和平問題這兩個焦點問題上，相對其他四家的戰略權重是較輕的，但就俄羅斯跟日本再比較，俄羅斯同北韓有著歷史與現實的緊密聯繫，顯然要比日本要深得多。

不過，楊希雨認為，雖然目前沒有消息，但日朝接觸是或遲或早的事情，「日本畢竟在這個地區是一個重要國家，那麼隨著半島局勢的緩和，能夠逐步的形成一個趨勢。只不過現在這個條件尚不成熟。」

(中時 )