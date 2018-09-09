風田壓力大到淚崩 羅志祥暖男安慰：為何用這麼難？

羅志祥（左）拍風田肩膀安慰。（八大提供）

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時報周刊
林彥君
羅志祥(左起)、邱宇辰、Masha、Wish、偉晉、風田、愷樂。（八大提供）

邱宇辰、Wish、Masha、偉晉及風田主持《娛樂百分百》，他們在特別企劃「Fire主持棒」進行總決賽，風田打頭陣表演，他雖從未碰過鋼琴，為了比賽挑戰自彈自唱國、台、日、英四種不同語言的歌曲，一連串組曲讓他壓力爆表，忍不住眼眶泛紅，羅志祥也心疼表示：「為什麼要用這麼難呢？」

主持群在總決賽皆搬出壓箱寶，以開個人演唱會的主題來應戰，節目也邀請陳勢安和編舞老師A May擔任評審，羅志祥對主持群表示：「出道很簡單、爆紅也可以，但如何阻止曇花一現是很難的事情」，他也鼓勵主持群：「過程才是重點，勝負不重要」。

邱宇辰扮演反派小丑，恰巧呼應近期他在電影中飾演的反派角色，邪惡表情搭配小丑妝，他僅練3天就上陣表演，駕馭得淋漓盡致，令評審A May看得目瞪口呆，大讚：「宇辰相當有想法」。偉晉則邀請吉他老師董基鑑一起演出，深情自彈自唱〈輕閉雙眼〉、〈台北下的雨〉，為了節目苦練吉他，贏得全場讚賞。

Wish高規格邀請舞蹈老師Nike和DJ Zeal助陣熱舞合唱〈幹大事〉，音樂曲風融合嘻哈、B- Box加雷鬼，Nike一身開高衩緊身比基尼火辣裝，吸睛全場。Masha與闊樂集人聲樂團以A-Cappella呈現〈不為誰而作的歌〉、〈帥到分手〉，歌聲嘹亮動人，打動現場來賓。節目於10日播出。

(時報周刊)

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