害淹水加劇又不理 水上鄉公所確定向嘉義市求償

劉敬祥8日晚間已與鴿溪寮居民開完代位求償說明會。（水上鄉公所提供）

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劉敬祥8日晚間已與鴿溪寮居民開完代位求償說明會。（水上鄉公所提供）

嘉義縣水上鄉長劉敬祥日前炮轟嘉義市政府在823豪雨來襲時，動用大型抽水機把積水往下游排，與嘉市比鄰的水上鄉下寮村鴿溪寮一帶數百戶人家淹水災情因此加重，日前行文市府要求賠償居民損失，但當時市府建設處李建賢強調處置得宜，未回應公所訴求，劉敬祥8日晚間已與鴿溪寮居民開完代位求償說明會，指「市府不鳥我們」，「狀紙已準備好」，公所近期會將增派人力收件，正式向嘉義地方法院提出告訴。

劉敬祥8在下寮村鴿溪寮社區活動中心邀集823豪大雨造成家戶淹水的受災戶，召開水上鄉公所代受災戶向嘉義市政府求償說明會，劉敬祥說，依照水上鄉數十年來經驗，美上美社區位臨八掌溪畔，地勢低窪，最容易淹水，所以他8月23日半夜就在美上美社區督促防救災工作，24日凌晨3點多接到下寮村長劉俊成來電說鴿溪寮淹水了，他驅車趕往巡查，卻發現市府竟然在紅瓦里安裝3台抽水機，直接對準鴿溪寮地區灌水，真的是「別人的孩子死不完」，強調當時他馬上錄影存證，作為求償的重要證據。

劉敬祥說，災害已發生，發文給市府又沒人回應，「不鳥我們」，決定不再沈默，表示公所除配合都市計畫整治排水、疏浚工程，並向中央爭取抽水機設在鴿溪寮區域的排水系統外，另已委託律師沈昌憲代受災戶向法院提出告訴。

(中時 )

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