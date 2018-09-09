3位高中生環島探索古蹟 以人像速寫和有緣人交換故事

3位高中生組成「古蹟防衛隊」，他們以人像素寫和有緣人交換故事。（教育部提供）

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3個高中生組成「古蹟防衛隊」，參與教育部青年署「107年青年體驗學習扎根計畫」，他們進行環島，見識只在課本上看過的歷史古蹟及文化遺址，途中他們發揮各自所長，以人像速寫與有緣人互換故事、以文字記錄感動。

3名團員來自新竹市成德高中、復興商工和個人實驗教育，涵蓋高中、高職、實驗教育多元的背景。隊長許珮蓉是自學生，對繪畫充滿熱忱，過去參觀過許多藝術展覽，但這次參加計畫到外縣市看展還是第一次。只要是文創園區、藝術展覽、歷史古蹟等地，他們都不放過。

不單單是參觀、欣賞，他們在旅程中為自己設定了「人像速寫交換故事」的任務。許珮蓉提到團隊的分工：「我和芊儀對於文字很有感，負責文字紀錄，庭瑄從小夢想當畫家，是她提的點子，覺得除了參觀以外，應該和人有進一步的互動」。

在對方分享生命故事過程，庭瑄同步以美術專才，用麥克筆、色鉛筆速寫，完成後贈送對方，最久花了2小時才畫完，因為聊起故事，時間彷彿停滯一般，一個接一個故事交換中，彼此都得到新的視野與思考。

讓這3位高中生印象最深刻的是青年旅舍的老闆娘，她從小和父母遠遊時，就覺得經營民宿是一件很棒的事情，成長過程就以經營溫暖、家庭感覺的民宿為夢想，逐步踏實到現在終於在台南完成心願。

許珮蓉繼續分享到，有位高中剛畢業的大哥哥在旅舍打工換宿，喜歡與人互動，因為家境關係，就在暑假期間賺取生活費，同時也訓練自己獨立、照顧別人的能力；同樣住宿這家旅舍的大姐姐來自香港，因為喜歡臺灣悠閒放鬆的氛圍，所以每年都會安排短暫假期來台度假。

青年署「青年體驗學習扎根計畫」鼓勵高中職學生組成團隊壯遊台灣，於在學期間嘗試規畫企劃與實踐體驗，畢業後未來更可銜接申請2年以上的「青年體驗學習計畫」。107年共56個團隊、225名青年實踐夢想，更多團隊故事，可至壯遊體驗學習網瀏覽。

(中時 )

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